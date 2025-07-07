范明政总理在金砖国家峰会领导人大范围会议上提出"三率先”倡议

此次讨论会由2025年金砖国家轮值主席国——巴西总统卢拉（Lula da Silva）主持。共有来自金砖国家成员国、伙伴国及特邀国家的35位领导人出席，联合国、世界贸易组织（WTO）、世界卫生组织（WHO）及国际、地区金融发展机构等国际组织领导人也参加会议。



会上，与会代表强调当今世界更需加强多边合作，推动WTO改革走向公平方向，鼓励自由贸易，提升私营部门在人工智能发展中的作用，推进“人工智能惠及全民”原则，视其为国家可持续发展战略的核心内容。



在发言中，范明政总理强调全球治理中“全球南方”国家的重要角色与贡献；重申越南是国际社会积极、负责任的一员，愿在多边机制中为促进合作、加强互联互通、应对共同挑战作出积极贡献，共建更加公平、可持续的世界。



面对全球局势动荡、多边合作与国际法信心下滑，范明政总理提出三项切实的重要倡议：



第一，金砖国家与“全球南方”国家应率先重振多边合作精神，坚持在《联合国宪章》和国际法基本原则基础上开展对话合作；积极推动联合国、国际货币基金组织（IMF）、世界银行（WB）、世界贸易组织等全球治理机构改革，更好回应发展中国家的现实需求，促进“南南合作”，增强发达国家与发展中国家的互信与协作。



第二，率先推进贸易自由化，尊重各国正当合法权益；加强市场开放，强化供应链联通，调动资源与技术转让，支持人力培训，服务于医疗、教育、数字基础设施、绿色转型和气候变化应对等领域。



高级别讨论会场景。图自越通社

第三，率先推动人工智能服务于人类，而非取代人类；倡导构建公平、安全、可及的全球人工智能治理体系，发展兼顾伦理价值、在创新与社会利益之间实现平衡的人工智能生态系统；加强合作建设绿色高效的数据中心和数字基础设施，培养高素质人才，推动有利于社区发展的人工智能项目，真正实现人工智能发展成果人人共享。



范明政总理强调，越南将继续与国际社会一道努力，推动构建更加平等、包容与可持续的全球治理体系。



范明政总理的讲话传递了加强多边合作、提升发展中国家在全球治理中作用的强烈信息，展现了越南积极、负责任的承诺与贡献，赢得广泛欢迎和高度评价。



2025年金砖国家峰会领导人大范围会议7月7日继续举行，并将进行关于“环境、《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会（COP30）与全球健康”的高级别讨论会。（完）