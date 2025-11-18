范明政总理在科威特外交学院发表施政演讲

分享越南对当今世界的观点时，范明政强调，步入21世纪第三个十年，世界局势继续复杂演变，诸多问题前所未有；挑战与机遇交织，但困难挑战更多；全球格局既难以预测，又蕴含机遇。



范明政指出，在这个充满变动的世界中，中东始终是一个具有特殊战略地位和作用的区域，是连接欧、亚、非三大洲的门户，是犹太教、基督教和伊斯兰教三大宗教的发源地；在全球能源、海运和空运贸易方面扮演着关键角色。



每个国家都有自己的发展道路，但越南与科威特共享一个共同的愿景：只有本着共同倾听、共同理解、共同信任、共同行动、共同发展的精神，通过真诚、平等、相互尊重的合作；共同遵守《联合国宪章》和国际法，才能携手建设一个和平、稳定与可持续发展的世界。



范明政在介绍越南历经战争、封锁、禁运的80年争取民族独立历程以及革新事业的成就时表示，越南在发展基础上以马克思列宁主义、胡志明思想为指导，结合4000年历史的文化传统与文明，并在越南国情和世界背景下进行创造性运用。



越南在建设和发展国家中一贯坚持三大基础要素：建设社会主义定向的市场经济，大力融入国际；建设社会主义民主；建设社会主义法治国家。



同时，越南一贯秉持三大发展观点：维护政治社会稳定、社会安全秩序，保障安全、安宁、民生安定；以人为发展的中心、主体、目标、动力即最重要的资源；不牺牲社会进步、社会公平、社会保障和环境来追求单纯的经济增长。



与此同时，越南集中实施六大重点政策。其中，经济发展是中心任务；在建设独立、自主、有韧性的经济的同时主动、积极、深入、实质和有效地融入国际。



关于文化发展，范明政强调，文化发展是社会的内生力量和精神基石；"文化照亮国民前行的道路"，文化具有科学性、民族性和大众性，"文化存则民族存，文化亡则民族亡"。



越南奉行独立、自主、多边化、多样化的外交政策；做国际社会的好朋友、可靠伙伴和积极负责任成员，致力于地区和世界的和平、合作与发展。



注重保障社会民生，不断提高人民的物质、精神和幸福生活水平。



保障国防安全是重要且经常性的任务；实行"四不"国防政策：不参加军事联盟；不与他国结盟对抗第三方；不允许外国在越南设立军事基地或利用越南领土反对他国；不在国际关系中使用武力或以武力相威胁。



提高越南共产党的执政能力、党组织的领导力和战斗力；集中建设纯洁、坚强的政治体系；大力推进反腐败、反消极、反浪费。



关于越南取得的成就，范明政表示，经过近40年的革新，从一个遭受封锁、禁运的国家，越南已与194个国家建立外交关系；与14个国家建立全面战略伙伴关系，其中包括5个联合国安理会常任理事国；与数十个国家建立战略伙伴关系和全面伙伴关系，其中包括17国二十国集团（G20）成员和东盟全部成员国；签署了涵盖全球60多个伙伴的17项自由贸易协定（FTA）。



从一个贫穷落后、饱受战争摧残的国家，越南已崛起成为一个发展中国家，2025年国内生产总值（GDP）预计约达5100亿美元，位居世界第32位（人均收入从1990年的约100多美元增至2025年的5000多美元）；在国际贸易规模和吸引外资方面均位居全球前20大经济体之列。



范明政明确指出，越南正步入一个富强、文明、繁荣、幸福并走向社会主义的发展新纪元，其中集中胜利实现两个百年战略目标。



关于越科关系，范明政表示，越南与科威特共同秉持热爱和平的精神和发展渴望，是始终如一、关系紧密的朋友，希望紧密合作，共同实现快速且可持续发展。



越南高度重视并希望推动与海湾地区乃至整个中东地区，特别是与科威特国的广泛、全面合作。



然而，双方经济合作关系尚未与潜力相匹配，政治外交关系的发展速度也未能满足发展要求。两国需要克服困难和挑战，以新的姿态、更快、更强劲、更有效地共同迈入合作发展的新阶段。



双方一致同意将关系提升至战略伙伴级别，并进行了非常有效、实质性的交流；共同确定了未来九个重点合作领域。



据此，双方将增强政治互信，积极开展高层代表团互访。推动在维护彼此合法正当利益方面的合作，加强国防安全合作，特别是非传统安全、网络安全合作（落实《河内公约》）。



与此同时，两国将加强科技、创新和数字化转型等领域的合作，强化能源合作支柱，拓展石油天然气合作，并提供高质量的服务和人力资源。

与会代表。图自越通社

双方同意在投资关系上实现突破，科威特将加强投资，特别是对越南国际金融中心的投资；大力推动双边贸易，力争到2030年将双边贸易额提升至120-150亿美元以上；尽快启动《越科全面经济伙伴关系协定》（CEPA）谈判；同时推动越南与海湾合作委员会（GCC）自由贸易协定的谈判与签署，尽快就粮食安全保障协定和在越南发展清真食品生态系统支持项目进行谈判。



此外，双方将加强旅游合作，促进民间交流，深化劳务、文化、体育、教育培训合作，为两国民族的长期友好关系奠定坚实基础。加强在国际和地区共同关心问题上的合作与观点交流。



范明政强调，经过近五十年的相伴同行，尽管世界历经诸多动荡，但越南与科威特始终秉持"持久相伴、紧密相连、深信不疑、务实行动、面向未来"的精神，一切为了两国人民的利益。



越南政府领导人强调：越南与科威特关系正处在强劲转变的时刻，成为东南亚与海湾地区合作的典范，同时也是亚洲与中东之间坚固的友谊桥梁。在战略伙伴关系的新高度上，越科两国将拥有更多有利条件来相互支持发展，共同为地区和世界的和平、稳定与可持续发展作出贡献。



"我们坚信，越南与科威特的关系不仅止于已有成果，不仅限于外交文件，而将成为一段充满信任、紧密联系和实际行动的旅程，一次心与心的连接——这连接始于两国政府、两国中央与地方政府、教育培训机构、研究机构，始于两国企业和投资者，直至每一位民众，"范明政强调。



*此为政府总理范明政对科威特正式访问的最后一项活动。同日中午，范明政一行离开科威特前往阿尔及利亚，应阿尔及利亚民主人民共和国总理斯菲·格里布邀请对该国进行正式访问。（完）

