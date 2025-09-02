范明政总理在上海合作组织峰会期间开展系列会见活动

据越通社特派记者报道， 9月1日下午，正在中国馆天津出席上海合作组织（SCO）峰会的越南政府总理范明政分别会见了蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫、巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫和上合组织秘书长努尔兰·叶尔梅克巴耶夫。



在会见中，各国领导和国际组织负责人祝贺越南国庆八十周年；高度评价越南高层领导首次出席上合组织峰会；表示希望进一步推动越南与各伙伴的多方面合作；同时对越南的社会经济发展成就表示印象深刻，并相信越南将实现既定的重要发展目标。



范明政在会见蒙古国总统呼日勒苏赫时强调越南是蒙古的“第三邻国”，是蒙古在东南亚最重要的伙伴。呼日勒苏赫总统表示已亲眼见证了越南令人瞩目的发展，并相信越南将实现两位数的增长目标。他希望双方继续在经贸、投资、农业、旅游、国防、安全等领域加强务实合作，有效落实此前签署的重要合作协议，使双方关系达到新的水平；同时邀请范明政总理早日访问蒙古。



范明政建议双方在关键领域推进合作，如开采和加工重要矿产资源；为两国农产品进入对方市场创造便利条件；继续在国际和地区共同关心的问题上密切合作、互相支持。



在会见巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫时，范明政与夏巴兹·谢里夫一致同意继续推动高层及各级互访和接触。夏巴兹·谢里夫希望越南发挥桥梁作用，进一步推动巴基斯坦与东南亚地区的合作。

范明政在会见吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫时强调越南重视并希望通过推动高层及各级互访，加强两国良好的友好关系；加强协调，在多边框架互相支持。

扎帕罗夫表示愿为越南企业在吉尔吉斯斯坦投资创造便利，特别是在矿产、建筑、太阳能发展等领域；重申在国际论坛上相互支持；并邀请越南总理在适当时候访问吉尔吉斯斯坦。双方一致同意提升在经贸投资、文化教育、安全国防及民间交流等领域的合作效果。



范明政还会见了上合组织秘书长努尔兰·叶尔梅克巴耶夫，叶尔梅克巴耶夫感谢范明政以嘉宾身份出席本次峰会，表示今年峰会的主题是可持续发展，体现了上合组织不仅关注安全问题，还希望解决社会经济问题。他对越南的土地和人民表示深厚感情，并表示已多次访问过越南。