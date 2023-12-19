范明政总理圆满结束赴日出席东盟-日本关系50周年纪念峰会之行

越通社特派记者报道，12月19日，越南政府总理范明政及越南代表团回到河内，圆满结束于12月15日至18日应日本首相岸田文雄的邀请赴日出席东盟-日本关系50周年纪念峰会和参加系列双边活动之旅。

在日本期间，范明政参加了40多项双边和多边活动，除了出席东盟-日本关系50周年纪念峰会外，范明政还会见了参加峰会的各国领导人。

对于与日本的双边活动，范明政会见了日本天皇，与日本首相举行会谈，会见日本众议院和参议院议长、日本前首相，拜访日本已故首相安倍晋三家属和会见日本各省、团体组织、经济协会、大型企业领导代表等。

此外，范明政还对群马县进行工作访问，主持越日经济论坛、劳务输出促进会等活动。

值得注意的是，在范明政访问日本期间，两国共签署了33项合作协定，涉及金融、基础设施建设、能源、数字化转型、人力资源培训等领域。

范明政此次日本之行继续彰显越南在建设和平与繁荣的东盟共同体、深化东盟与日本务实合作关系及地区和世界和平、稳定、合作与发展的责任担当和所发挥的作用及贡献，为新时期越日致力于亚洲和世界和平与繁荣的全面战略伙伴关系注入动力。（完）