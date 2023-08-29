范明政总理和李显龙总理出席越新投资合作促进会

8月29日，越南政府总理范明政同正在对越南进行正式访问的新加坡总理李显龙共同出席越南与新加坡投资合作项目促进会。

此次促进会由越南政府办公厅、越南计划与投资部及新加坡驻越南大使馆联合举办。来自越新两国相关各部委、各地方政府及企业代表的500余人参会。

越新战略伙伴关系发展良好，经济是两国合作的重要支柱。新加坡是越南第二大投资来源国，投资项目3274个，注册资本总额735亿美元。越南目前在新加坡有153个投资项目，注册资本总额超过6.9亿美元，在越南对外投资的80个国家和地区中排名第10位。2022年，越新双边贸易额达91.5亿美元，2023年前6个月达到45亿美元。

新加坡总理李显龙在会议上发表讲话， 回顾了10年前出席越南首个越新工业园区（VSIP）奠基仪式，迄今为止，越南全国已经建设了17个VSIP。

李显龙总理表示，越新建立了“数字经济-绿色经济伙伴关系”，为推动两国关系朝着绿色可持续方向发展创造便利条件。在此次促进会上，双方将签署更多合作协议，彰显两国之间的良好关系。希望各级政府继续为企业开展有效投资创造有利条件，助力越新战略伙伴关系发展。

越南政府总理范明政在讲话中对在世界错综复杂的背景下，越新关系仍向前发展感到高兴，并介绍了越南党和国家的主张政策尤其是外交政策。

范明政总理指出，越南正在重点实施三大突破口，即体制制度、人力资源和基础设施，坚持不牺牲社会进步和生态环境换取经济增长的原则，努力保障社会政治稳定，建设独立自主的经济，全面、有效融入国际社会。

2022年越南货物进出口额超过7300亿美元，越南与60多个主要市场签署了16个自由贸易协定；吸引外资投资项目超过37000个，投资总额达4460亿美元。

对于未来合作方向，范明政总理希望新加坡支持越南寻找投资资金来源尤其是绿色可持续资金来源，扩展双方合作渠道，推进创新创业、人才开发、高素质人力资源、新能源等领域的合作。

范明政总理强调，越南政府全力以赴为包括新加坡企业在内的外资企业前来越南投资兴业创造便利条件，为推动越新战略伙伴关系走深走实贡献力量，造福两国人民。

会上，两国总理共同见证了两国多个合作文件发布仪式。（完）