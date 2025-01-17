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范明政总理和夫人会见旅波越侨社群代表
目前，旅波越侨约2.5万人，主要从事贸易和服务领域，特别旅波越侨社群在多领域都有优秀人才。目前，在波兰越南语教学工作仍得到保持下去。
见面会中，旅波越侨代表感谢党、国家和总理与夫人对旅波越侨乃至旅居世界各地的越侨同胞，对国家取得的突破发展步伐感到高兴和自豪。他们表示希望党、国家继续关注，为更多越裔能恢复国籍创造便利条件，向旅外越侨签发身份证，投资把越南语成为波兰学校中的一个外语科目，在波兰举行更多推广越南风土人情的大型文化活动，促进波兰政府承认旅波越南人社群为波兰第十个少数民族；开通越波直达航线，为两国之间的贸易、旅游往来和民间交流创造便利条件等等。
范明政表示在该见面会上已深刻感受到旅波越侨社群对代表团给予的浓厚感情；强调，尽管世界变化，但两国和两国人民之间的感情永远不变，而日益深入、有效发展。
范明政向旅波越侨致以党和国家的诚挚问候和美好祝愿，对旅波越侨社群的强大发展感到自豪，感谢越侨社群已为建设国家、家乡、培育越波友好关系做出贡献。范明政同时一一答复越侨提出的意见和建议。范明政表示，访问期间已同波兰总统和总理就促进承认越侨社群为该国少数民族之一事宜，建议侨胞们和大使馆积极参加推动该工作。
关于经贸和投资问题，范明政建议侨胞们在18日举行的越波企业论坛上提出具体意见和建议。为了解决侨胞们提出的意见和建议，范明政已向各部领导交付具体的任务。
范明政要求大使馆继续把握情况，当好党和国家的参谋助手，为推动两国关系日益向好发展发挥桥梁纽带作用。大使馆需关注做好旅波越侨社群关照工作。大使馆需把旅波越侨视为家人一样，弘扬互相帮助精神，发挥好侨胞们之间的桥梁纽带作用。
见面会上，范明政还同对越南怀有深厚感情并与越南有紧密联系的波兰人士进行了亲切交谈。其中包括曾参与越南停战委员会的弗朗茨·兹维热辛斯基先生；曾放弃法国军队，投身越南军队，并获胡伯伯亲自命名为胡志全的波兰人斯特凡·库比亚克的儿子胡志勇先生。（完）