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范明政总理和夫人一行回到河内 圆满结束出席金砖国家峰会之行
范明政总理以金砖国家伙伴国的代表出席峰会最重要的三场高级别会议中的两场并发表讲话。同时，他还与大约20位与会国家领导人和国际组织负责人进行了双边会晤，为提升越南国家地位、深化与各国及传统友好伙伴的合作关系作出重要贡献。
除出席2025年金砖国家领导人大范围会议外，范明政总理还在巴西开展各项双边活动，重点推动与巴西在经济等多个领域的合作。
期间，范明政总理会见了巴西总统卢拉·达席尔瓦并举行会谈；在里约热内卢——胡主席在出国寻找救国之路曾经停留并工作过的地方向胡志明主席纪念碑敬献花圈；造访瓦斯科达伽马足球俱乐部；出席越南－巴西企业论坛，并与来自巴西和全球的九个大型集团、经济组织代表进行工作交流，推动投资合作项目。
此次出访期间，越南与巴西之间以及两国企业之间共签署了6项合作协议，涵盖科技、创新、数字化转型、体育（特别是足球）、农业生产，以及牛肉、巴沙鱼、罗非鱼等进出口领域。尤其值得一提的是，范明政总理亲自见证了首批巴西牛肉出口越南的集装箱启运。
此次出访有助于具体落实了越共中央政治局关于新形势下国际一体化的第59号决议中的重要目标和任务，切实推动越南奉行独立自主、多边化、多样化，成为国际社会值得信赖的朋友、伙伴和负责任的一员的外交路线，为两国和两国人民带来实际利益，也为地区和世界的和平、合作与发展作出积极贡献。（完）