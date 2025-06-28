范明政总理呼吁实现越英经贸合作中的六大突破

6月28日上午，在政府驻地，越南政府总理范明政与英国企业协会以及正在越南开展投资、生产和经营活动的英国企业代表举行工作会谈，就越南近期发布并正在推进实施的“四大战略”框架下的关键领域合作方向与优先事项展开讨论，旨在推动双方建立长期稳定的合作关系。



越南各部委行业、地方政府领导以及英国驻越南大使伊恩·弗鲁（Iain Frew）、英国商业政策咨询理事会代表、越南英国企业家协会代表、对越投资的英国企业代表等与会。



英国企业承诺在越南进行长期投资



在越南与英国的战略伙伴关系中，经济合作是关键支柱之一。《越英自由贸易协定》（UKVFTA）和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）等协议，充分体现了两国共同致力于以国际规则为基础的多边贸易体系的坚定承诺。



2024年，越英双边贸易额超过80亿英镑，其中英国从越南进口商品68亿英镑，向越南出口商品13亿英镑。截至2023年，英国对越南直接投资总额累计达13亿英镑。目前，有400多家英国企业在越南开展业务，涵盖从跨国集团到中小型企业等各类经营主体。



座谈会上，英国商业政策咨询委员会、英国商会以及多位英国企业代表高度评价越南的投资营商环境，特别是越南政府在推动改革、创新发展以及引导经济实现快速、绿色、可持续增长方面所发挥的积极引领作用。



英方就多个重点领域深入讨论，包括建设国际金融中心、吸引绿色金融；推动可持续发展与能源转型；发展教育、培训、医疗和社会保障体系；以及加强双边在贸易、投资等方面的合作。



英国企业界承诺将在越南市场进行长期投资，并表示愿意支持越南建设国际金融中心，推动绿色融资战略和绿色金融法律框架的发展；分享英国在可再生能源发展方面的经验，助力越南实现能源转型；同时积极参与数字经济发展和人力资源素质提升；加强在医疗卫生和社会福利等领域的合作。



政府总理范明政高度评价并基本赞同与会代表提出的意见和建议。他强调，此次座谈会不仅展现了英国企业协会及企业、投资者的高度决心，也使政府更加深切认识到自身责任，即需要持续审视和完善法律法规与政策体系，进一步优化投资营商环境，为企业发展创造更加便利的条件。

政府总理范明政认为，越英战略伙伴关系正处于良好发展阶段。范明政感谢英国长期以来在合作与支持越南发展方面所作出的积极贡献。



实现越英经贸合作中的六大突破



在介绍越南经济社会发展形势时，政府总理范明政指出，2025年是越南实施“加速、突破、冲刺”的收官之年，旨在圆满完成各项经济社会发展目标，迈入民族振兴、繁荣富强、文明昌盛的新时代，面向实现两个百年奋斗目标。



关于越英良好合作关系，范明政总理认为，在已取得积极成果的基础上，双方应共同努力，进一步推动经贸与投资合作更加深入、高效，使越英贸易关系与两国良好的友好关系以及巨大的合作潜力与发展机遇相匹配。



为实现明年双边贸易额达到100亿美元，英国对越南的直接和间接投资总额尽早达到100亿美元等的目标，政府总理范明政呼吁英国，特别是英国企业与越南一道，携手实现六大突破，分别是加强两国经济对接；推进第四次工业革命；推动绿色转型与应对气候变化；深化医疗、教育、文化、体育合作；发展金融与银行服务；推动越南企业融入全球产业链等。



范明政相信，来一段时间，越英经济合作将迎来新动力、新趋势、新灵感。范明政重申，越南政府始终承诺将继续营造符合国际惯例、市场经济原则以及两国法律框架的营商环境；切实保障在越外国企业和人员的合法正当权益；制定并实施稳定、长期、可预期的政策。（完）