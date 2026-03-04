范明政总理向4位部委和机关领导颁发调动和任命决定书

具体为，政府总理调任、分工、指定越南祖国阵线中央委员会副主席、越南妇女联合会主席阮氏线为政府党委副书记；任命邓春峰同志为政府办公厅常务副主任；调动河内国家大学校长黄明山为教育与培训部代理部长；任命越南祖国阵线中央委员会副主席、越南劳动总联合会主席阮廷康为民族与宗教部常务副部长；任命郑越雄同志为农业与环境部常务副部长。



范明政在会议上发表讲话，祝贺各位同志受到党、国家信任，被赋予多项重要职责，也体现了党、国家对各位同志的极大信任和期望。



范明政总理在会议上发表讲话。图自越通社

范明政盘点了4位新调动和任命同志的履历和突出成绩，并高度评价各位同志在各工作岗位上所做的贡献和努力。同时强调，无论在任何工作岗位上，各位同志都出色完成了交付的任务，为各部委、行业和地方的发展作出了重要贡献。



分析世界和地区形势，以及当前和未来国家发展的任务，范明政要求履新领导们下定决心，率领各行业、机关、单位集中落实好交付的任务。



范明政同时要求，各位同志必须继续关注建设一支真正有本领、政治坚定、专业精通、业务娴熟、工作高效的干部、公务员队伍，同时，鼓励干部为共同利益敢于思考、敢于担当、敢于负责，以及制定并提出适合干部的制度和政策。另外，注重表彰和奖励成绩突出、表现优秀的集体和个人。



政府总理建议各位同志：“言出必行，承诺必践，践行必有具体可量化成果"；在思维、视野和行动上实现突破；在各项工作中发挥先锋表率作用，敢于思考、敢于行动、敢于担当，言行一致，少说多做，务实笃行，一抓到底，务求实效。”



范明政强调，政府将始终陪伴，创造一切有利条件，让各位同志工作并为各部委、机构和政府的共同活动做出贡献。



新任政府办公室常务副主任邓春峰发言时表示，这是巨大的荣誉，但责任也十分重大，因为这是新的任务、新的环境，要求很高，要求履新领导们不断努力、奋斗、学习，以快速适应，满足工作要求。（完）