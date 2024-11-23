范明政总理出访巴西和多米尼加：架起新时代的桥梁

*彰显自主、自信、自力、自强、活跃、开放的越南形象

二十国集团（G20）领导人第十九次峰会在巴西里约热内卢举行，此次峰会的主题为“构建公正的世界和可持续的星球”，讨论了反贫困、可持续发展——能源转型和全球治理体制改革等议题。

在会议上，范明政总理分享了越南在可持续减贫方面的经验，并呼吁国际社会采取更积极的行动，以实现全球发展目标。

越南同时成为由东道国巴西发起的“抗击饥饿与贫困全球联盟”的创始国之一。这彰显出越南在全球人道问题和可持续发展方面的承诺。

范明政在在关于“消除贫困”和“可持续发展与能源转型”的讨论会上发表了重要讲话。图自越通社

在关于可持续发展和能源转型的讨论中，范明政总理提出了三项重要建议，包括：集中推动数字转型、绿色转型、能源转型；推动对人类的投资；聚焦推动可持续发展和能源转型的合作模式。

越南的意见受到了G20成员国和国际组织的高度评价。

在峰会期间，范明政与联合国秘书长、国际货币基金组织总裁、世界银行行长以及中国、美国、印度等大国领导人进行了30多场双边会谈。这些会谈开辟了新的合作机会，特别是在气候变化、基础设施投资和高科技领域。

*提升越南与巴西的战略伙伴关系的水平

范明政总理对巴西进行正式访问恰逢两国建交35周年，标志着两国决定将双边关系提升为战略伙伴关系的重要转折点。

在与巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉(Luiz InácioLula da Silva)的会谈中，两国领导人深入讨论了加强双边关系的措施。双方一致同意在贸易、可再生能源、高科技农业和航天等潜力领域促进合作。 一个重要的亮点是巴西总统承诺积极考虑承认越南的市场经济地位，并推动越南与南方共同市场（Mercosur）之间的自由贸易协议谈判。

除了政治讨论外，范明政总理还出席了在里约热内卢的胡志明主席纪念碑揭幕，这是两国友谊的象征。该活动也是向巴西人民宣传越南形象和传统文化价值的机会。

特别是在越南-巴西企业论坛上，范明政呼吁巴西企业加大在越南的投资，特别是在农业、加工工业和可再生能源领域。他强调，越南凭借近1亿人口和在东南亚的战略位置，是巴西投资者的理想目的地。

*越南与多米尼加历史性关系的新篇章

这是越南高级领导人首次访问多米尼加共和国，表明越南对加勒比地区的重视。

在圣多明哥，越南总理与多米尼加总统路易斯·阿比纳德尔进行了会谈。两位领导人强调加强在贸易、投资、农业和数字转型等领域的合作。双方承诺加速投资保护协议和自由贸易协定等重要协议的谈判，以便为两国企业创造更有利的条件。

范明政与多米尼加共和国总统举行会谈。图自越通社

范明政总理还参加了在圣多明哥首都的胡志明主席纪念碑的揭幕仪式。该纪念碑象征着两国人民的友谊，并肯定了两国共享的历史和文化价值。

在越南-多米尼加企业论坛上，范明政介绍了两国在农业产品、食品加工和旅游等领域的合作潜力。作为加勒比地区的重要门户，多米尼加共和国有望成为越南未来的战略伙伴。

范明政总理此次访问不仅促进了与巴西和多米尼加的双边关系，也凸显了越南在国际舞台上的地位。 越南在G20峰会和双边会谈中的积极参与展示了一个充满活力、自强不息、愿意合作共同解决全球问题的国家形象。这为越南继续扩大与拉丁美洲和加勒比地区的伙伴关系提供了动力，并巩固了其在新时代的地位。 凭借取得的成果，此次访问留下了重要的印记，为越南与拉丁美洲国家的合作关系开辟了新篇章。（完）