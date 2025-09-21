范明政总理出席“V Fest – 今日越南”大型文艺晚会

"V Fest - 今日越南"颂扬新纪元越南人、越南文化与国家之美。该活动是庆祝八月革命和九·二国庆节80周年系列大型文艺演出的成功延续和收官之作。



范明政在活动上转达了苏林总书记及党和国家领导人对各位嘉宾与广大观众的诚挚问候与美好祝福。



越南政府总理范明政向“V Fest-今日越南”大型文艺晚会的组委会和艺术家代表赠送鲜花​。图自越通社

范明政重温越南革命的天才领袖、伟大导师、民族解放英雄、世界文化名人——胡志明主席的教诲："文化照亮国民前行之路"。历届党代会文件也确定文化是内生力量，是越南人民与民族的精神基石。原越共中央总书记阮富仲曾明确指出："文化存则民族存，文化亡则民族亡"。



范明政指出，为了将党有关文化的正确路线具体化，政府正在大力实施国家文化发展目标计划，建设文化产业、娱乐产业，让人民享有文明现代的文化，助力推动富有民族特色的越南文化走向世界，让艺术家们能够全身心奉献于艺术，奉献于人民和国家、民族的利益。

"V Fest - 今日越南"大型文艺晚会为庆祝八月革命与九·二国庆80周年的系列文艺活动画上圆满句号。图自越通社

范明政高度评价越南电视台以奉献精神成功制作多场服务于人民的大型文艺演出活动，其中"V Fest - 今日越南"大型文艺晚会为庆祝八月革命与九·二国庆80周年的系列文艺活动画上圆满句号。



凭借精心编排、先进现代的声光技术、顶级舞台和巨型LED屏幕系统，"V Fest - 今日越南"大型文艺晚会吸引2.2万名观众到场，并带来兼具爆发力与情感厚度的精彩演出。（完）