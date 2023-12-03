范明政总理出席77国集团气候变化领导人峰会并发表重要讲话

据越通社特派记者报道，出席在阿联酋迪拜举行的《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会(COP 28)世界气候行动峰会期间，当地时间12月2日下午，越南政府总理范明政出席77国集团气候变化领导人峰会。

会议由古巴国家主席、2023年77国集团主席米格尔·迪亚斯-卡内尔·贝穆德斯（Miguel Diaz Canel Bermudez）主持，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）以及来自77国集团的134个成员国和国际组织的高级领导人和代表出席了会议。

范明政总理在会议的主要讨论会上发表了重要讲话，传达了越南应对气候变化的政策和承诺，并为77国集团未来的合作提出了多项倡议。范总理欢迎古巴举行该会议的倡议，支持古巴作为77国集团主席的领导作用。

范明政强调了有效适应气候变化对世界和越南的重要性，对77国集团未来的合作提出了多项倡议。

范明政通过对COP26的坚定承诺、参与《建立公正能源转型伙伴关系协议》（JETP）、实施绿色增长、可持续发展和能源转型的规划、计划和战略，分享了越南实现绿色转型的决心；表示愿意与G77国家合作并分享成功经验等。（完）