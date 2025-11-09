范明政总理出席72所陆地边境乡九年一贯制寄宿学校开工仪式

开工仪式于上午9时至10时30分在越南国家电视台VTV1频道进行现场直播，并与全国14个分会场连线。

目前，越南在248个陆路边境乡共有956所普通学校，其中民族寄宿学校22所和民族半寄宿学校160所。

政府总理范明政在活动上发表讲话时强调，越南党和国家始终将教育培训视为首要国策，具有特别重要的作用，为形成和发展人格、品德和能力奠定基础，是确保成功实现人力资源突破性发展，服务于越南建国卫国事业的决定性因素。范明政说，人力资源是最宝贵的财富，既是发展的目标、动力，也是发展的资源；投资教育就是投资未来。

范明政对教育培训部、相关部委、行业、机构，特别是各地方、施工单位、教师、学生和边境地区民众为实施这项意义重大的计划所付出的努力和共识给予认可、高度赞赏和热烈表扬。范明政总理还衷心感谢国内外组织、企业、个人和慈善人士一直以来对该计划实施的陪伴、贡献和支持。

范明政总理发表讲话。图自越通社

为确保新建学校恰逢2026—2027学年投入使用，政府总理建议教育培部部长、各相关部委和机构负责人，特别是边境省市的省市委书记、人民委员会主席以及相关厅局部门领导，集中进行深入、经常性的领导和指导，亲临工地现场，及时解决困难和障碍，支持承包商、施工单位和咨询监理单位完成所有任务，以"三班四倒"、"排除万难尽全力"、"战胜烈日、无惧风雨"的精神开展建设施工工作。

政府总理要求各机构、施工单位确保五个方面：质量、征地工作进度、建材来源；技术美观、环境卫生、景观、劳动安全；不发生腐败、消极现象，确保投资到哪里，效益就到哪里，为学生、教师、家长带来切实利益，为当地经济社会发展做出贡献。

政府总理范明政建议祖国阵线继续呼吁各组织、企业、企业家、慈善人士及全社会携手为边境地区学校建设、改造捐助款项，本着“有钱出钱、有力出力、多者多出、少者少出、方便在哪里就在哪里贡献”的精神，一切都是为了我们亲爱的孩子们。

政府总理对在偏远山区、边境地区工作的教师队伍表达了深切的感谢和崇高的敬意，并强调，教师们就是默默奉献的战士，把知识带到最遥远的地方，播撒信念与梦想的种子。

范明政总理坚信，本着“言必行、行必果、果必实、实必可量”的精神，在整个政治体系、全民、全军，特别是各边境地区的坚持参与之下，陆地边境乡九年一贯制寄宿学校建设项目一定会取得圆满成功。

值此越南教师节（11/20）之际，范明政总理向整个教育与培训行业、广大教师及学生家长致以健康、幸福的祝愿，并希望教师队伍继续以热忱之心为“百年树人”的伟大事业贡献力量。

* 值此机会，越南政府总理范明政向安姜乡九年一贯制寄宿学校的学生们赠送了保暖衣物，以表达关怀和鼓励，鼓励儿童们继续勤奋学习，努力成长。（完）