范明政总理出席2026年羊蹄甲花节

以“羊蹄甲花——奠边渴望”为主题的2026年羊蹄甲花节开幕式3月8日晚在奠边省体育场隆重举行。这是3月6日至12日举行的奠边文化旅游周系列活动的亮点之一。



越南政府总理范明政出席开幕式并致辞。他表示，羊蹄甲花节不仅是奠边省具有特色的文化旅游活动，更是弘扬和连接西北地区各民族传统文化价值的重要平台，充分体现了越南54个民族文化统一而多样的特色。



范明政指出，奠边是一片汇聚历史、文化与自然价值的土地，与“煊赫五洲、震惊全球”的奠边府大捷紧密相连。生长在西北山林间的羊蹄甲花已成为这片土地的象征。每当花开时节，奠边也焕发出新的活力，吸引各地游客前来观赏体验，使羊蹄甲花节逐渐成为奠边乃至西北地区重要的文化旅游品牌。



2026年羊蹄甲花节被确定为奠边省重点文化旅游活动之一，旨在向国内外游客推介当地文化特色、发展潜力及特色旅游产品。



本届花节活动内容丰富多彩，包括运用现代舞台技术精心编排的开幕艺术演出、街头嘉年华、民歌民舞民乐联欢、实景表演，以及推车送粮、运送弹药、拉炮等再现历史场景的传统体育活动。现场还设有文化旅游产品展示区和“每乡一品”特色集市。



奠边省委书记陈进勇表示，今年羊蹄甲花节汇集多项文化、艺术和旅游活动，既有助于弘扬各民族传统文化特色，也将进一步推广奠边形象。该省正致力于将羊蹄甲花节打造成为代表性旅游产品和奠边独特的文化品牌，推动旅游业可持续发展。



奠边省党委、政府和各族人民决心弘扬奠边府大捷的伟大精神，将历史的胜利力量转化为当前推动地方经济社会发展的强大动力。奠边省将旅游业确定为重点发展领域和支柱产业之一，致力于推动地方朝着 “绿色、智慧、可持续”的方向发展。该省承诺持续改善投资和营商环境，与企业携手同行，加快完善交通基础设施互联互通，特别是推进高速公路建设，同时着力打造特色旅游目的地，如以羊蹄甲花为主题的文化公园、社区旅游村落等，并不断提升旅游服务质量。



范明政总理发表讲话。图自越通社

范明政高度评价奠边省党委、政府和各族人民取得的发展成果，并肯定当地成功举办羊蹄甲花节，为丰富人民精神文化生活、推广地方形象作出积极贡献。



他指出，2026年是具有重要意义的一年，是落实越共十四大决议的开局之年，也是努力实现两位数经济增长目标、为未来发展奠定基础的重要阶段。为此，他建议奠边省继续发扬团结精神，以更大决心和更有力行动推动经济社会发展。



范明政同时建议各部委和地方加强协调配合，在基础设施建设、政策机制完善、文化遗产保护及可持续旅游发展等方面为奠边提供支持，吸引更多企业和投资者参与西北地区发展。



值此机会，范明政向奠边及西北各民族人民在民族独立斗争中作出的巨大牺牲表示深切敬意，并强调奠边府精神将继续成为激励后代建设和保卫祖国的重要力量。



开幕式后举行了题为“花开奠边——奠边渴望”的大型艺术演出。演出分为“西北之源”、“山区生命力”和“天地之花——汇聚与绽放”三个篇章，通过音乐、舞蹈与现代舞台技术相结合，展现西北地区深厚的历史文化底蕴以及奠边迈向未来发展的渴望。



这场艺术之夜也正式拉开了2026年奠边文化旅游周系列活动的序幕。（完）