范明政总理出席2025年第四次银行业数字化转型大会

这是落实越共中央政治局第57号决议（57-NQ/TW）的活动，同时也是实现“全民、全方位、全过程的数字化转型，加速发展数字经济，实现跨越式突破”的2025年国家数字化转型主题的重要举措。



据越南国家银行的报告，近年来，银行业的数字化转型取得了诸多可喜成果，为国家经济的整体发展作出了积极贡献。



活动上，许多代表分享了银行业在数字化转型方面取得的一系列重要成果，体现在多项应用和便利化服务上。从而节省了时间和物资成本，增强安全性，为民众和企业带来更加便捷的服务体验。



范明政总理在活动上发表讲话时高度评价越南国家银行和各家商业银行已推出总额为500万亿越盾的信贷款项，用于支持基础设施发展，以及积极落实越共中央政治局第57-NQ/TW号决议。



政府总理要求，银行业的数字化转型必须着重于营造更有利的环境，进一步加强银行业，尤其是各家商业银行与人民群众、企业以及政府之间的高效连接；从而助力国家实现快速且可持续的发展。



越南政府总理范明政参观银行业产品、服务和数字化转型应用展会。图自越通社

这一进程不仅要服务于建设数字政府、数字社会、数字公民，也要为保持宏观经济稳定、实现经济大局平衡作出贡献。同时，还需为人民和企业带来实实在在的利益，为银行系统降低运营成本，并为预防和遏制腐败、消极现象发挥积极作用。



政府总理指出，为实现上述目标，银行业的数字化转型必须紧密围绕党的基本路线、国家的政策法律，努力提升执行效果；把握机遇，抢占技术先机，推动发展；在技术发展方面要敢于担当、勇于创新，走在前列。同时，要做到产品多样化、服务专业化，并确保信息安全与系统保密；始终以人民和企业为中心，把人民和企业视为主体，一切工作都要着眼于为人民和企业带来实实在在的利益。



政府总理要求银行部门要当先锋、加速实现突破，确保数字化转型目标如期完成。范明政要求银行业完善制度建设和政策机制，推动全面数字化转型，助力数字银行生态系统的发展；建设数字基础设施，促进电子支付，推动全流程网办服务，发展现代数字平台和数字便利服务。



与此同时，银行部门要大力推进面向人民和企业的数字化转型，尤其是关注偏远地区和弱势群体，确保不让任何人掉队；培养高素质的人才队伍；并切实保障银行业的安全与稳定。（完）