新闻
范明政总理出席2023年东盟商务与投资峰会
在会议上发表讲话时，范明政认为，东盟需要确立“多极世界的一极”，是区域合作和结构中心，东盟完全具备承担这一使命的能力。
范明政指出，东盟拥有开放的经济空间，共有8个自由贸易协定，其中，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）创建了占世界人口30%（超过6.88亿人）和占全球国内生产总值 32%（2022年超3.6万亿美元）的自由贸易区。
另外，《东盟数字经济框架协议》、《东盟循环经济框架协议》《东盟海洋经济框架协议》和《碳中和战略》等新倡议和东盟与中国、韩国、日本和印度等伙伴的各项自由贸易协定致力于东盟利用新发展趋势带来的机会。
范明政表示，2023年，东盟经济增长率预计达4.5%，高于发达国家的增长率，区内贸易超8560亿美元，区内投资额达近270亿美元，东盟有效应对能源安全、粮食安全等挑战，同时战胜了新冠肺炎疫情。另外，东盟在区域合作机制中发挥重要的作用。
为东盟继续发挥其作用和地位，同时利用与把握当前世界秩序的机会，范明政认为，东盟应巩固与加强区内的团结一致，坚持维护东盟的原则、立场和共同观点；维护东盟与伙伴关系的战略平衡。
东盟应兑现开放市场、促进贸易与投资的承诺，为投资商、创新倡议和人才敞开大门；继续大力促进自由贸易协定、区域和全球经济对接；推动区域一体化，更好发挥各自优势，把握世界新经济，尤其是数字化转型、绿色转型、循环经济、共享经济等新增长动力带来的机遇。
范明政建议，东盟应朝着不牺牲社会公平和进步以及环境保护来换取简单的经济增的发展；在东盟共同体建设进程中坚持全民理念，以人民为发展的中心、主体、目标和动力。
为进一步发挥企业在促进增长中起到作用，实现东盟新的突破，范明政认为，各国政府和企业需要更加密切、有效且务实的合作。
其中，东盟各国应共同完善投资和商业规定，简化手续，倾听企业声音，及时解决新出现的问题。
范明政认为，各国政府和企业需要携手发展战略基础设施，加强各国基础设施的互联互通，发展高素质人力资源。
范明政强调，“这是提高东盟劳动生产率和竞争力的钥匙。”
范明政希望创新创意领域的率先企业对社会，特别是边远和困难地区负责任，不让任何人掉队；提高商业能力和道德；提高守法意识；建设商业文化，为建设每个国家的民族文化特色做出贡献；在生产经营中团结一致、互相帮助与共同成长。
范明政强调，越南是东盟的可靠伙伴和积极且负责任的成员国。越南将继续与印尼和东盟其他国家努力建设团结、统一、坚韧与发展的东盟，为维护世界和地区和平、稳定、合作与发展做出贡献。越南以“利益和谐、风险共担”的方针呼吁各投资商赴越南共同发展。
范明政相信企业界乃至东盟将顺应新趋势，有效应对挑战，确保短期恢复增长目标和长期可持续发展目标的平衡，充分利用新的发展机遇，为人民和东盟共同体以及企业带来实实在在的利益。（完）