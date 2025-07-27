长山国家烈士陵园是越南抗美战争中牺牲的一万多名烈士安息之地。在庄严肃穆、深切感人的气氛中，范明政总理与各位代表举行敬献花圈、上香仪式，并默哀一分钟，缅怀伟大的胡志明主席和为国捐躯的英烈们。



代表党和国家领导人，范明政总理向革命老前辈、越南英雄母亲、人民武装力量英雄、荣军、伤残军人、烈士亲属以及革命有功人员致以崇高敬意、亲切问候和深切感谢。



范明政总理出席长山国家烈士陵园缅怀英烈“点燃感恩烛光”仪式。图自越通社

范明政总理表示，在越南民族几千年建国卫国的历史长河中，一代又一代先辈英勇牺牲，才有了今日锦绣江山。在民族争取独立自由和20世纪伟大国际主义任务的历次抗战中，越南全国约有120位烈士、约65.2万荣军、近20万伤残军人、13.2万多位越南英雄母亲、超过30万人受到橙剂/二恶英影响。其中，有超过7.4万人长眠在广治省157处烈士陵园中。



范明政总理强调，国家和人民永远铭记为祖国当今和平、统一、发展，人民安居乐业而英勇牺牲的英烈、荣军和伤残军人的功劳。党和国家始终高度重视，并颁布多项方针政策，旨在确保革命有功者及其家庭的生活水平达到或高于当地居民的平均生活水平。



范明政总理强调，照顾和落实针对革命有功人员的优抚政策，一直被党和国家确定为一项十分重要的方针政策，是整个政治体系和全社会的一项神圣、经常性和长期性的任务。



范明政总理要求，各级党委、各行业、各地方要继续深入贯彻落实党的方针政策；同步开展全面排查，补充完善国家对有功人员及其亲属的相关政策，推动相关制度日益完善、更加全面、更加有力。



范明政总理要求研究制定具体、切实、有效的机制和措施，以支持有功人员、伤残军人、病退军人家庭实现发家致富，为社区、社会和国家作出贡献。



范明政强调，要加强宣传教育，特别是对年轻一代的教育工作，弘扬民族光辉历史，激发并培育爱国主义精神；培养感恩意识，积极参与照顾越南英雄母亲、关爱伤病军人、烈士亲属和有功家庭，修缮和保护纪念烈士的工程与场所。



“战士们为保卫祖国英勇牺牲、流血奉献。他们无愧于祖国，而祖国也永远不会忘记那些值得爱戴的子女。”范明政总理明确指出。



范明政总理在仪式上向一位越南英雄母亲赠送已修复的烈士画像。图自越通社

范明政总理强调，当今及子孙后代将永远铭记为祖国的独立自由、为人民的幸福而英勇牺牲的英雄烈士们的丰功伟绩！



在庄严肃穆的气氛中，政府总理范明政与各位代表共同献花、上香、点燃感恩烛光，缅怀在抗美救国时期，为守护祖国而英勇牺牲于胡志明小道沿线的10263位烈士英灵。



每年“7·27”纪念日举行的缅怀各位英烈而点燃感恩烛光活动及系列致敬英烈的纪念活动，具有十分深远的意义。这不仅是全社会共同推进优抚工作的有力实践，体现对为民族独立和自由而不惜牺牲鲜血生命的先烈们的责任与感恩之情；同时也是对年轻一代进行革命传统与民族自豪感教育的重要方式等。



值此机会，政府总理范明政向有功人员家庭赠送了80份慰问品。（完）