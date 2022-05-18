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范明政总理出席越美贸易、投资和旅游促进会议
在会议上，越南航空公司介绍了美越南间直达航线。目前，越航旧金山和胡志明市往返航班每周4班。越航预计到2023年将直飞美国的班次增加至每日一趟，并正考虑开通胡志明市与洛杉矶间的货运航线。
西贡旅游集团介绍，该公司每年接待数十万人次美国游客，收入数千亿越盾。该公司将继续投资和改进旅游产品和服务，特别是豪华旅游、海滩旅游和康养旅游等受美国游客欢迎的产品。
天明集团在活动中介绍了确保环境、自然和社会可持续性的旅游产品和服务，并介绍了提供赴美旅游线路的iVIVU.com网站。
范明政在活动上发表讲话时强调，在经历了2年多的大流行后，越南已控制住疫情，2022年3月15日起全面开放国际旅游活动，其中美国是越南的主要旅游市场之一。
范明政希望在疫情过后，通过促进活动和两国领导人在此次访问期间就加强合作达成共识后，本着互惠互利、和平共担、真诚相待的精神，两国投资、贸易和旅游活动将蓬勃发展。
范明政同部分部委领导、美国驻越大使马克·克纳珀和旧金山市领导共同出席了两国各组织和企业的合作备忘录的签字仪式。图自越通社
值此机会，范明政同部分部委领导、美国驻越大使马克·克纳珀和旧金山市领导共同出席了两国各组织和企业的合作备忘录的签字仪式，其中值得注意的是北江省荔枝和农产品出口合作备忘录、越南邮政电信集团（VNPT）与美国Cisco集团的合作备忘录、越捷航空公司（Vietjet ）与联合包裹服务公司(United Parcel Service)的合作备忘录等。（完）