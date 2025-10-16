范明政总理出席岘港市边境乡西江九年一贯制寄宿和半寄宿学校项目开工仪式

10月16日下午，越共中央政治局委员、政府总理范明政出席岘港市边境乡西江九年一贯制寄宿、半寄宿学校项目开工仪式。越共中央委员、民族与宗教部部长陶玉蓉，越南国防部副部长、人民军总参谋长阮新疆陪同。



为落实越共中央政治局于2025年7月18日发布了第81-TB/TW号通知，岘港市计划在全市各陆地边境乡建设6所九年一贯制寄宿和半寄宿学校，其中包括西江九年一贯制寄宿和半寄宿学校。



西江学校工程总占地面积超过7公顷，投资总额2620亿多越盾，包括教学区、学生及教师住宿区、食堂、图书馆、多功能厅、文化馆、迷你足球场等项目。

范明政在仪式上发言时表示，越南党和国家将教育与培训视为首要国策，并集中投资于提高民智、培训人力和培养人才。



党和国家也主张促进快速且可持续的发展；经济发展必须与社会保障相结合，实施多层次社会保障；关注少数民族地区，特别是边境地区的发展，其中要确保所有民众都能平等地获得教育、医疗、文化等资源。



范明政说，近期，越共中央政治局已颁布关于发展教育、培训与医疗，确保社会公平保障及各区域均衡发展的第71-NQ/TW号决议和第72-NQ/TW号决议。特别的是，中央政治局决定在全国各陆地边境乡建设248所一贯制寄宿学校。

范明政要求岘港市在2026年6月前完成西江学校的建设，并在2026年内完成全部6所边境地区学校的建设，以及研究动工兴建西江学校二期工程。



范明政呼吁军队力量发扬优良传统，履行好"战斗队、生产队、工作队"的职责，并号召各组织、企业、个人携手参与，本着"有钱出钱、有力出力，尽力而行、量力而为"的精神，共同建设各陆地边境乡的学校，为这些地区的学生能够实现他们的梦想和抱负做出贡献。



范明政强调，西江九年一贯制寄宿、半寄宿学校是一项具有崇高人文意义的工程，并要求各承包商必须全力以赴、负责任地实施项目，杜绝浪费和损失，不辜负党和国家对全国同胞，特别是少数民族、山区和边境地区同胞的感情。



*值此机会，范明政向西江学校的100名学生赠送了富有意义的礼物，鼓励他们勤奋学习、努力向上。（完）