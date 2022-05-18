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范明政总理出席创新创业座谈会
对于越美关系，范明政总理提及胡志明主席在越南取得独立后的1946年致哈里·S·杜鲁门总统的信件，其中建议与美国建立外交关系，并愿意同美国和世界开放关系。
范明政总理强调，两国关系经历了风风雨雨的考验，实现了突破，共同搁置过去，面向未来，并援引两国关系中的一系列重要里程碑，如1995年关系正常化， 2000年签署《越美贸易协定》， 2013年建立全面伙伴关系；2015年越共中央总书记阮富仲对美国进行正式访问后发表了关于“尊重政治体制、领土完整”、“美国支持强大、独立和繁荣的越南”的联合愿景声明。与此同时，美国-东盟关系也呈现良好的发展势头，双方建立了全面伙伴关系。美国和东盟互为彼此的大市场，其中美国是东盟最大的来源地。
对于座谈会的创新这一主要议题，范明政表示，越南将创业和科技创新视为发展的动力。越南三大突破口均与创业和科技有关。范明政希望美国合作伙伴继续促进包括创业在内的合作，特别是在应对气候变化、数字化转型、供应链多元化、创新等领域。
范明政总理在同美国大型企业交谈时同时提及创新和科技合作机会等问题。
雪佛龙集团能源金融负责人表示支持政府总理关于全球性挑战需要全球性和全民性解决方案的看法，并希望有关技术的倡议必须得到集成和对接，使其增进人民的了解并使民众从中受益。
硅谷一家风险投资基金的代表透露，该公司与越南Vinfast集团合作生产电动汽车电池，因此，希望了解越南政府对美国企业的招商引资政策。范明政总理表示，越南政府正在完善相关制度和政策，以便吸引创业企业的投资。同时，越南正开展信息技术、大数据、高质量人力资源培训等技术基础设施的准备工作，为吸引外国投资者赴越投资做好准备。范明政总理透露，越南针对优先引资领域制定了优先政策。范明政同时强调了加大对医疗卫生和教育等领域的引资力度，以建立可持续和长期的创业生态系统等的必要性。
范明政总理透露，越南是世界上签署双边贸易协定最多的国家之一，经济开放度高达GDP的200%，与世界60多个国家建立贸易关系。然而，越南正处于发展阶段，因此对资金的需求量非常大，尤其是解决能源转型、气候变化等新问题的资源，并期待获得各大金融机构的合作。
在回答 Meta Group 东南亚和南亚总监提出的关于与越南建立尤其是数字化转型，特别是有关技术行业相关规定的专责工作小组的建议，范明政总理强调，人力资源是最具价值的资源，并建议在人力资源培训，为创业、数字化转型、创新生态体系提供服务进行合作。
范明政强调，需要加大对技术科学发展基础设施的投入，使其符合发展需求。他说，越南希望通过公私合作机制获得资金。像越南这样的发展中国家非常需要发达国家提供的资源。（完）