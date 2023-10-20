范明政总理出席东盟-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并发表重要讲话

据越通社特派记者报道，当地时间10月20日，东盟-海湾阿拉伯国家合作委员会（简称海合会-GCC）峰会在沙特阿拉伯利雅得举行。这是自1990年建交以来，东盟与海合会成员国高层领导人首次会晤。

越南政府总理范明政率团出席并在峰会上发表重要讲话。

会议上，东盟与海合会领导人共同讨论东盟-海合会未来的合作方向；就地区和世界形势交换意见；审议并通过会议重要文件，其中包括2024-2028年期间东盟与海合会合作框架。

各国一致强调了维护地区和平、稳定、安全、航行和飞越自由以及根据国际法和1982年《联合国海洋法公约》，以和平方式解决争端问题的重要性。

各国对加沙地带近期事态发展表示关切，强烈谴责针对平民的暴力行为，呼吁各方立即停火、停止使用武力，尊重国际人道主义法，恢复谈判，通过和平方式解决分歧，在国际法和联合国有关决议的基础上，达成公正、满意、持久的中东和平进程解决方案，确保人民的生命安全。

范明政总理在会议上发表重要讲话表示，东盟-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会是历史性里程碑；支持峰会通过联合声明，将东盟和海合会的关系迈上新台阶，致力于和平、合作和共同发展。

范明政提出了三个建议：一是，东盟和海合会共同创造更加有利的条件，使经贸投资成为连接两地区的主要支柱和动力，优势互补，共同发展，实现共赢。

东盟和海合会要出台更加开放的政策，更加有力地开放市场，消除壁垒，建设更加完整、可持续的供应链，为海合会国家的投资基金和企业进一步扩大对东盟的投资经营，以及东盟国家的商品和服务越来越多的进军海湾地区创造便利条件。

东盟和越南愿加强与海合会的合作，实现更加绿色、更加可持续的发展目标。据此，双方应优先发展绿色经济、数字经济、循环经济、共享经济、农业可持续发展、能源转换等领域合作。

二是，要尽快将东盟—海合会合作制度化，在各具体领域建立常态化、实质性、有效的合作机制。

三是，加强多边合作，共同维护和平稳定的发展环境。

东盟和海合会作为非常成功的地区组织，需要相互支持，发挥核心作用，为两个地区和世界的和平、稳定与发展作出务实贡献。

范明政总理强调，越南强烈反对任何使用武力的行为，并呼吁有关各方立即停止针对平民、人道主义设施和重要基础设施的暴力行动。同时强调，只有协商、谈判才能通过和平方式解决分歧，在国际法和联合国安理会相关决议基础上实现两国解决方案的唯一出路，为中东及各方带来可持续、持久的和平。

会议通过了《联合声明》，反映了高层领导人讨论的成果，为今后东盟与海合会关系进一步发展指明了方向，致力于和平合作、共同发展。（完）