范明政总理出席东盟-日本、东盟-中日韩和东盟-澳大利亚等峰会并发表讲话

越通社特派记者报道，出席在老挝首都万象举行的第44届和45届东盟峰会及相关会议期间，当地时间，10月10日，越南政府总理范明政率领越南代表团分别出席东盟-日本峰会、东盟与中日韩峰会和东盟-澳大利亚峰会，并发表讲话。



*在第27届东盟-日本峰会上，各国领导人高度赞赏2023年12月在日本东京举行的东盟—日本关系50周年纪念峰会取得成功，并欢迎近期关系取得的积极进展。



日本首相石破茂（Ishiba Shigeru）在会议上发言强调东盟与日本全面战略伙伴关系的重要性；并重申日本承诺继续加强与东盟合作，支持东盟建设团结、加强互联互通、缩小发展差距的东盟共同体。



越南政府总理范明政在会上发表讲话时对东盟—日本关系50周年纪念峰会取得的成功表示欢迎，并认为这是双方关系的历史里程碑和新合作时代的开端；鼓励日本企业进一步促进对东盟的投资；建议日本继续支持东盟和湄公河次区域各国应对气候变化、促进能源转型和兑现减排承诺，包括通过“亚洲净零排放共同体”倡议。



范明政总理强调，双方需要加强战略协作，致力于维护地区和平、安全与稳定；建议日方继续支持东盟在东海问题上的共同立场，和平解决争端，努力完成有效、实质性、符合国际法特别是1982年《联合国海洋法公约》的《东海行为准则》（COC），努力使东海成为和平、稳定、合作与可持续发展的海域。



*在第27届东盟与中日韩峰会上，东盟领导人与东北亚三国均强调东盟与中日韩合作框架的重要性，并高度评价近期东盟与中日韩合作取得积极进展。2023-2027年阶段东盟与中日韩合作工作计划实施仅近2年后执行率已达55%。



东盟各国和各伙伴领导人一致同意继续配合有效实施《2023-2027年阶段东盟与中日韩合作工作计划》，优先开展经济、贸易、投资的合作，有效落实《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）。各国强调需要配合提高能力和发挥现有合作机制效果，旨在迅速应对和处理非传统安全挑战，打击跨国犯罪行为、确保粮食安全和卫生安全等。各国领导人还强调促进民间交流，弘扬东盟与中日韩的作用和价值，为地区和平稳定与合作发展作出更加积极的贡献。



范明政总理在会上发言时高度评价中日韩三国在维护地区稳定、和平、合作与发展方面发挥的重要作用，并强调，东盟的繁荣发展离不开中日韩三个伙伴国过去、现在和未来的联系、合作和支持。由此，范明政总理强调了在国际和地区复杂多变且难以预料背景下，东盟与中日韩合作的三大方向，包括：一是保障供应链互联互通，二是利用新增长动力，三是面对自然灾害和气候变化具有韧性。

范明政总理强调，无论发生什么问题，最重要的是尊重国际法、《联合国宪章》和1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982），坦诚对话，真诚合作，相互信任和尊重，以和平方式妥善解决一切争端，携手应对全球性挑战，共同塑造以东盟为核心和中日韩三国有效合作与协助的开放、包容、透明、强化国际法的地区格局。



*在第四届东盟-澳大利亚峰会上，各位领导人高度评价2024年3月纪念东盟-澳大利亚关系50周年特别峰会的成功，并强调继续密切协调，实施特别峰会成果，推动双方全面战略伙伴关系不断务实、有效发展，实现互利共赢。



越南政府总理范明政在会上发言提出，东盟与澳大利亚继续密切配合，积极建设致力于和平、繁荣与迈向未来的东盟-澳大利亚全面战略伙伴关系；建议双方加强战略协作，维护地区和平稳定；赞赏澳大利亚继续积极支持东盟在东海问题上的共同立场，和平解决争端，为制定有效、有实质性、符合国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》 （UNCLOS 1982）的“东海行为准则”（COC），为将东海建设成为和平、稳定、合作、可持续发展的海域作出贡献。



范明政总理要求东盟和澳大利亚相互支持，通过扩大合作、能源转型、绿色转型、环境保护、减少排放、应对气候变化，成功实现可持续发展目标。



范明政总理欢迎澳大利亚支持湄公河次区域发展，并感谢澳大利亚优先支持越南九龙江三角洲地区顺序自然发展和适应气候变化。此外，范明政总理提出要加强人文交流、教育培训合作，特别希望澳大利亚为东盟国家学生提供更多奖学金，培养高素质人力资源。（完）