范明政总理会见2025年全国教育管理干部与教室代表

会见中，教师代表向党、国家领导及政府总理对教育事业给予的关心与主持表示衷心感谢，始终倾听意见和建议，并与教师代表直接交流，体现了对教师角色的重视，为教育部门更好完成党和国家赋予的任务注入了巨大动力。



越南政府总理范明政代表党和国家领导人，向全国各地历代教师致以深切敬意，感谢他们始终满怀热忱，日夜奉献，为我国光荣而崇高的“育人”事业作出贡献。



政府总理强调，我党和国家始终将教育和培训视为头等国策；教育和塑造人的“德—智—体—美”；人力资源是决定国家成败及国家快速、可持续发展进程的关键因素；对人的投资就是对发展的投资。



政府总理指出，为实现国家百年战略目标，中央政治局已颁布多项战略决议，引领国家迈入新时代。其中，中央政治局、国会和政府已出台多项方针、机制、政策和措施，推动教育发展取得突破，培养高素质人力资源，并集中指导、果断推进落实。

与会代表在会上发言。图自越通社

政府总理范明政高度评价并热烈表彰教师队伍尤其是教育系统全体人员的不懈努力、默默奉献和全力付出，为实现人才发展战略突破、服务国家工业化、现代化及快速、可持续发展作出了重要贡献。



为继续深入推进教育和培训的根本性、全面性改革，力争到2030年越南教育培训达到亚洲先进水平，到2045年达到世界先进水平，贯彻中央政治局第71号决议精神，政府总理范明政建议教育部部长、各部委行业领导、各地方党委书记、人民委员会主席进一步关心支持教育事业；果断、统筹、高效地落实所分配任务，按照“以学生为中心、主体——教师为动力、激发灵感——学校为支撑——家庭为依托——社会为基础”的原则真正实现各级教育质量的突破。（完）