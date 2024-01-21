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范明政总理会见驻罗马尼亚大使馆干部和工作人员以及旅居罗马尼亚越南人社群代表
越南住罗马尼亚大使馆一直关心、教育旅居罗马尼亚越南人，尤其时年轻一代，努力维持越南语教学活动，保护和发展越南语。许多在罗马尼亚的越南学生学习成绩良好，其中一些人在自然学科领域获得罗马尼亚国内和国际奖项。
旅居罗马尼亚越南人协会会长范维兴先生表示，协会发挥了联系旅居罗马尼亚越南人社群的主导作用，与越南住罗马尼亚大使馆配合，组织了多项活动，引导旅居罗马尼亚越南人心系越南祖国家乡；互相支持和互相帮助，克服困难，稳定生活和融入当地社会。
越南政府总理范明政在会见上发表讲话时强调，党和国家始终关心海外越南人社会。越共中央政治局第36号决议明确指出，旅居国外越南人是越南民族不可分割的一部分。党和国家始终努力关照海外越南人社群，支持旅居海外越南人拥有稳固的法律地位、稳定的生活、融入所在国社会；坚决巩固民族大团结，鼓励旅居海外越南人积极为越南国家建设和保卫事业作出贡献。
范明政总理肯定并感谢旅居海外越南为越南国家总体成就作出的重要且积极贡献，仅2023年越南侨汇就达约140亿美元。
范明政总理要求越南驻罗马尼亚大使馆本着“视旅居罗马尼亚越南侨胞的工作为自己的工作，视侨胞为自己亲人”的精神，继续更好地关照旅居罗马尼亚越南人社群，并更有效地开展旅居海外越南人各项工作。（完）