12月16日，越南政府总理范明政在河内会见了正在访问越南的老挝教育体育部部长通沙立·芒诺梅（Thongsalith Mangnormek）。

范明政表示，不久前越共中央总书记苏林对老挝进行了国事访问，两党举行了高层会晤，两国政府总理共同主持了越老政府间委员会第48次会议。双方一致同意进一步深化越老关系，并将其提升至“伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接”水平，其中，教育培训被确定为推动新时代两国关系战略对接的关键领域。

范明政建议老挝教育体育部与越南教育培训部及相关部门密切配合，坚持“一事一毕、突出重点”，通过具体计划和项目来落实两国高层达成的协议。

双方应加快推进在老挝建设越老大学及越南文化中心，配合安排两国边境地区老挝学生进入越南各全日制学校就读，加强两国老挝语与越南语的教学工作，继续建设学术交流项目，宣传教育两国友谊。

范明政总理会见老挝教育体育部长通沙立·芒诺梅。图自越通社

通沙立·芒诺梅表示，老挝教育体育部与越南教育培训部、文化体育旅游部、科技部举行工作会议，以推动教育培训、体育、科技等领域的合作。

目前，双方正积极推进在老挝建设越老大学，老挝已准备好符合标准的建设用地，制定安排边境沿线学生进入越南学校学习的试点方案。目前，老挝有13个教育机构正在开展越南语教学。

通沙立·芒诺梅感谢越南党和国家多年来为老挝人才培养提供的支持，并表示老挝制定了至2035年国家发展战略，希望越南在科技、体育等相关领域为老挝实现该战略提供人力资源培养支持，相信越南将继续是老挝在教育培训、体育等领域的坚实依靠。（完）