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范明政总理会见美国洛杉矶市副市长贺琪珍
贺琪珍女士表示，洛杉矶市市长提出在今年进一步加强与越南的合作关系，尤其是该市希望与越南河内市缔结友好关系，同时有更多越南飞往洛杉矶的直达航线。
范明政希望，越南各城市与洛杉矶市建立合作关系，像目前越南胡志明市与洛杉矶市的合作关系已取得诸多成效。在此基础上，双方促进经济、文化、科技、数字化转型、应对气候变化等领域的合作关系。范总理希望促进向包括洛杉矶市在内的美国市场出口更多农水产品,并强调越南商品完全可以满足美国市场的严格标准。
范明政希望，贺琪珍女士关注对洛杉矶投资的越南企业，如越南Vinfast。此外，越捷航空公司计划开通飞往洛杉矶的直达航线，部分公司和集团计划在该市开设办事处等。范总理建议，贺琪珍女士呼吁洛杉矶乃至美国企业对越南投资，同时希望贺琪珍女士为越南学生安心学习创造便利条件。
范明政希望贺琪珍副市长赴越南访问以讨论具体和更有效的合作机制；希望，曾经担任美国驻东盟大使以及美国与东盟承诺提升为全面伙伴关系一事，贺琪珍副市长将继续为这一关系作出贡献，为地区和世界带来利益、和平合作与发展。（完）
范明政希望，越南各城市与洛杉矶市建立合作关系，像目前越南胡志明市与洛杉矶市的合作关系已取得诸多成效。在此基础上，双方促进经济、文化、科技、数字化转型、应对气候变化等领域的合作关系。范总理希望促进向包括洛杉矶市在内的美国市场出口更多农水产品,并强调越南商品完全可以满足美国市场的严格标准。
范明政希望，贺琪珍女士关注对洛杉矶投资的越南企业，如越南Vinfast。此外，越捷航空公司计划开通飞往洛杉矶的直达航线，部分公司和集团计划在该市开设办事处等。范总理建议，贺琪珍女士呼吁洛杉矶乃至美国企业对越南投资，同时希望贺琪珍女士为越南学生安心学习创造便利条件。
范明政希望贺琪珍副市长赴越南访问以讨论具体和更有效的合作机制；希望，曾经担任美国驻东盟大使以及美国与东盟承诺提升为全面伙伴关系一事，贺琪珍副市长将继续为这一关系作出贡献，为地区和世界带来利益、和平合作与发展。（完）