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范明政总理会见美国商务部长吉娜·雷蒙多
范民政高度评价两国经贸关系的显着发展，尽管受疫情的影响，但双边贸易额从 1995 年的 4 亿美元增至2021 年的近1120亿美元，从而有助于将越南跻身世界上贸易往来最多的20个国家，两国贸易发展潜力仍然巨大。
范总理希望两国贸易关系继续和谐和可持续发展，今后将着力拓宽供应来源，投资中的贸易数字化转型，促进科技发展以及美国有优势和越南有潜力的领域。范明政强调，越南承诺本着市场、公平、利益协调和风险共担的原则，继续营造公平、透明的营商环境，让美国企业和投资者放心、扩大在越南的商业活动。
美国商务部长吉娜·雷蒙多高度评价范明政总理一行的美国访问之旅；对越南的卓越发展表示钦佩。雷蒙多部长高度评价越南政府的愿景和经济发展计划，特别是向数字经济、绿色经济、多元化供应链转型进程；强调美方希望在越南落实在《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）上提出减排承诺过程中加强与越南合作。
雷蒙多也对两国关系特别是经贸领域取得的进展感到高兴；祝贺越南在应对新冠肺炎疫情工作所取得的成功，强调美国将继续支持越南在后疫情时代的恢复，并表示高兴地看到越来越多的越南企业对美国市场进行投资，认为这都是表明越美经贸关系在未来一段时间内将继续强劲发展的信号。
会见结束后，越南政府总理范明政与美国商务部长吉娜·雷蒙多见证了两国有关部委和企业的10项合作协议文本互换和投资许可证颁发仪式等。（完）