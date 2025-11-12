范明政总理会见约旦国王阿卜杜拉二世

范明政强调，约旦国王此访具有历史意义，为两国多方面合作关系迈入更新、更切实、更有效的阶段，为两个民族的发展与繁荣奠定坚实基础。



在当前世界和中东地区形势快速变化的背景下，政府总理高度评价约旦在该地区的和平建设作用，以及约旦对巴勒斯坦人民正义斗争事业提供的宝贵帮助。



范明政祝贺阿卜杜拉二世与国家主席梁强的会谈结果，并希望两国双边合作关系将步入新的发展阶段，拥有更高的政治互信、更深厚的人文交流，以及更切实、更高效的经济合作。



阿卜杜拉二世强调，约旦希望在多个领域加强与越南伙伴关系，并强调，越南是约旦在东南亚地区的重要伙伴，愿意成为越南商品进入中东地区市场的门户。



阿卜杜拉二世强调，两国拥有许多可以相互学习和分享经验的潜在领域，其中包括农业、技术、清真产业发展等领域。他同时建议，双方加强两国学生间的交流活动，以有效巩固两国、两个民族之间的桥梁。



范明政总理与约旦国王阿卜杜拉二世参观两国关系图片展。图自越通社

范明政与阿卜杜拉二世一致认为，两国需要继续巩固政治互信，通过加强各级、特别是高层互访与接触，推动国防安全合作，进一步提升两国合作机制的效率。



在经贸投资领域，双方同意在发挥各自国家潜力、优势和发展需求的基础上加强合作，其中包括为彼此商品提供便利条件。



范明政强调，越南愿为约旦大型企业在越南运营创造有利条件，并建议两国企业研究合作、共同投资的可能性，特别是在基础设施建设、绿色经济、数字经济、电信、农产品生产和加工等领域，促进两国创业和创新生态系统的连接。



在农业合作方面，范明政强调，双方需寻找新的合作模式以提高效率、降低生产成本，例如实施就地出口项目，并表示这是越南已在一些国家成功实施的模式。此外，越南政府总理也建议约方加大对越南清真产业发展的支持力度。约旦国王表示，两国可以开展共同合作项目以及三方合作，以提高项目效率。



范明政与阿卜杜拉二世还讨论了旨在促进教育培养、民间交流、旅游、医疗、完善法律框架等领域合作的措施。阿卜杜拉二世表示，将根据范明政的建议，指示有关部门研究尽早为学习阿拉伯语的越南学生提供奖学金。



两位领导人一致同意继续在联合国等重要多边场合加强协调与相互支持。双方还讨论了包括东海问题在内的双方共同关心的国际和地区问题。（完）