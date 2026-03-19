范明政总理会见欧盟委员会打击IUU捕捞检查团

3月19日下午，越南政府总理范明政在河内会见了由欧盟委员会（EC）国际海洋治理与可持续渔业司司长费尔南多·安德烈森·吉马良斯（Fernando Andresen Guimaraes）率领、赴越南进行第五次关于打击非法、不报告和不管制（IUU）捕捞检查的欧盟委员会检查团。



范明政强调，越南本着“以真诚倾听、以真心分享、以具体行动承诺”的求是精神，愿与欧盟紧密合作，共同打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞行为。



范明政对欧盟委员会检查团对越南进行非常务实、有效的工作访问表示欢迎，并重申欧盟是越南对外政策中的头等重要伙伴之一。



范明政对越南与欧盟关系做出评价时表示，双方政治互信不断得到巩固，经济、贸易、投资合作持续增长且前景广阔。欧盟是越南第四大贸易伙伴，而越南是欧盟在东盟的最大贸易伙伴和全球第16大贸易伙伴，2025年双边贸易总额达到近740亿美元。目前，欧盟是越南第六大投资来源地。



范明政相信，凭借共同努力和巨大的合作潜力，未来越南与欧盟及各成员国的关系将得到进一步发展。



在介绍实现“两个一百年”奋斗目标的国家发展战略时，范明政表示，越南力争到2030年成为人均收入较高的发展中国家，到2045年发展成为高收入的发达国家。在这一进程中，渔业可持续发展始终是越南过去和当前高度关注并优先推进的重要事项之一。



双方代表合影。图自越通社

范明政说，多年来，越南已主动与欧盟委员会职能机构密切合作与协调，共同打击IUU捕捞。越南政府、各部委、行业、地方、企业界和渔民已努力同步、坚决地部署预防和打击IUU捕捞的各项主张、政策和解决方案。其中，越南推动建设和完善关于打击IUU捕捞的法律法规体系、严惩IUU捕捞违规行为、严格管理船队、严格进口水产品源头控制、出台支持和鼓励渔民转业的机制和政策、保障人民生计、限制IUU捕捞违规情况。



范明政补充说，越南将继续与欧盟在打击IUU捕捞方面密切合作，并希望，欧盟将考虑并解除对越南水产品的IUU黄牌警告，为今后越欧以及与欧盟成员国之间的合作更加强劲、务实和有效发展做出贡献。



欧盟委员会检查团团长费尔南多·安德烈森·吉马良斯表示，在过去8年多的时间里，欧盟委员会始终关注并陪伴越南打击IUU捕捞的进程。他指出，越南在履行相关承诺方面付出了令人印象深刻的努力，并取得了长足进步。其中，越南已建立起强有力的渔业捕捞管控体系，特别是在渔船航行监测设备安装、水产品溯源等方面取得显著成效。



费尔南多·安德烈森·吉马良斯表示，相信越南能够有效克服当前存在的局限，充分满足欧盟委员会的相关要求与建议，实现渔业良好管理目标。（完）