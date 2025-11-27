范明政总理会见欧盟—东盟商务理事会和越南欧洲企业协会代表团

范明政总理回顾了年初越南政府与欧洲企业举行的卓有成效的座谈会，以及与欧洲协会和企业的多次会面。范明政总理表示，政府领导已指示各部委和行业主管机构迅速、认真研究欧洲企业提出的各项建议和意见，以便考虑采纳、反馈，旨在解决和排除企业面临的困难和障碍，坚持“重视时间、重视智慧”，确保“明确责任人、明确事项、明确责任、明确进度、明确效果”。



范明政感谢欧盟对越南近期受洪水影响民众提供85万欧元的援助，并表示高兴看到越南与欧盟在多个领域上的合作关系务实发展。越南与欧盟领导人经常举行会晤。2025年前九月双边贸易额达到546亿美元，同比增长8.4%。欧盟目前是越南第七大外国投资者，双方正在积极推动双边合作关系内容落到实处，这将为未来阶段大力推动双边贸易与投资合作创造新框架。



范明政总理通报了越南国情，并指出，为了“高飞进入太空、远航大洋、深入地下”，实现国家快速且可持续发展，越南依靠科学、技术和创新。目前，越南正在实施三项战略性突破：基础设施、制度建设以及人才培养；同时推进具有“扭转局势、转变状态”性质的项目，为企业高效投资创造条件，越南希望欧洲企业参与越南这一系列发展进程。



欧盟-东盟商务理事会主席吕波特和越南欧洲商会主席布鲁诺·贾斯帕特向越南受灾群众表示深切慰问，希望提供支持，并相信越南尽快解决灾害影响。



范明政发表讲话。图自越通社

欧洲各协会和企业领导表示，越南在世界舞台上的作用日益重要；越南已正式被全球指数供应商富时罗素（FTSE Russell）从边缘市场升级为次级新兴市场，预计自2026年9月起生效，预计将对外国直接投资流入及资本市场发展产生深远影响。



欧洲企业高度评价越南的发展目标和战略，尤其是越南在贸易开放、行政改革、经济、服务及能源领域的承诺，希望并承诺推动对越南的合作与投资，特别是在科学、技术、创新、数字化转型和绿色能源转型等领域，为建设独立自主的越南经济作出贡献。



范明政总理建议欧盟方面及欧盟企业界有效落实《越南—欧盟自由贸易协定》（EVFTA），进一步开放市场，以维持双方作为彼此主要贸易伙伴的地位；加强在欧盟优势领域的合作，如绿色转型、数字化转型、清洁农业、高质量人才培养、科技与创新等。



范明政总理建议有影响力的企业推动欧盟剩下的七个成员国尽快完成《越南—欧盟投资保护协定》（EVIPA）的批准，为双方投资领域创造新的突破；并推动欧盟委员会尽早解除对越南水产品出口的IUU黄牌警告，从而肯定越南在此问题上的卓越努力，有助于保障对欧盟市场的供应。（完）