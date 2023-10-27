范明政总理会见日本群马县知事山本一太

越南政府总理范明政10月27日下午在政府驻地会见正在对越南进行工作访问的日本群马县知事山本一太（Yamamoto Ichita）。

范明政总理强调，越南政府高度重视加强两国地方合作，认为这是加强投资、贸易、劳务、人文交流等务实有效的合作渠道，为在真诚、亲情、信任、有效的基础上推动越日广泛战略伙伴关系迈上新台阶作出贡献。

范明政总理对群马县知事和群马县政府为促进对越关系所做出的决心、努力和倡议表示欢迎和高度赞赏，其中包括在群马举办越南新年和越南节日活动、交响乐团的交流、落实合作谅解备忘录等；出台多项政策支持旅居该县近1.2万名越南人安居乐业，积极促进企业在越南投资拓展业务。

范明政总理建议，今后群马县政府和知事本人继续支持和促进群马县与越南的代表团互访、文化交流、人文交流、旅游合作等活动；加强与越南地方的合作；鼓励该县企业加大对数字化转型、能源转型、高科技农业、加工业、制造业和配套产业等越南具有优势领域的投资。群马县对越南优势产品特别是农产品和季节性水果拓展市场；加强人力资源培训、教育合作，提高职业技能，增加接收越南实习生和工人。同时，县知事关心并为旅居该县越南侨胞的生活、学习和工作创造便利条件。

越南政府愿为群马县与越南地方间的合作活动创造有利条件，呼吁群马县企业本着利益和谐、风险共担的精神，在越南投资兴业取得成功。越南将继续朝着日益稳定、开放和健康的方向改善营商环境，改革行政程序，完善机制、政策、战略基础设施等，以降低成本，提高企业和投资者的竞争力。

群马县知事山本一太希望通过此访进一步促进与越南的经济合作和人力资源培训。此次访问越南的29家企业代表团均高度评价越南的投资营商环境，是一个极具潜力的市场。这些企业计划今后在越南投资77亿日元。

山本一太表示，未来几年，他将继续推动该县企业赴越南投资，并期待欢迎越南企业来群马县开展合作，特别是在信息技术、数字化转型领域。群马县将接收更多越南实习生和护理人员；继续促进文化交流，在当地举办越南节日等。山本一太重申，他将继续为该县与越南方面的合作活动做出贡献，特别是在范明政总理提出的领域。（完）