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范明政总理会见日本经济贸易与工业产业大臣西村康稔
范明政建议，日本在绿色转型、数字化转型和创新等方面与越南合作和提供支持；发展高新技术产业和半导体产业；支持越南发展生物技术、制药工业和医疗设备产业，为保护和照顾人民健康提供服务；协调配合和支持越南勘察、开采、加工和生产新原材料；为越南企业更深入地参与日本全球供应链创造便利条件；继续为越南农水产品特别是新鲜水果进入日本敞开大门；支持建立和完善机制、培训人力资源、转让技术和提供资金，促进越南各领域发展等。特别是，范明政总理提出，日本政府支持越南为南北高铁项目等越南大型战略基础设施开发项目进行勘测、建设和提供新一代官方发展援助（ODA）。
日本经济贸易与工业产业大臣西村康稔对范明政总理提出的建议表示赞同；表示日本将通过工作组与越南各部委、机构密切配合，推动各领域合作，特别是科技转让、人力资源培训等领域的合作。
日本将投入资源，在半导体芯片生产、人工智能、生物技术、制药工业和保健、海鲜加工等重点工业领域实施领先的“火车头”项目；愿与越南合作开展稀土勘查、开采、加工及相关产业发展。
范明政总理强调，越南鼓励并为日本企业赴越南投资合作创造有利条件，以实现双方可持续发展和互利共赢。（完）