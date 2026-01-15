范明政总理会见日本总务大臣林芳正

范明政对当前越日全面战略伙伴关系保持强劲、全面、深入且务实的发展势头表示高兴，指出两国政治互信不断增强，各领域合作成果丰硕。他表示，日本长期以来是越南官方发展援助和劳务合作领域的第一大伙伴，也是越南第三大投资来源地、第四大贸易和旅游伙伴，地方间合作成效显著。同时，日本还是越南在科技、数字化转型、创新以及高素质人力资源培训等领域最重要的战略合作伙伴之一。

范明政强调，越南高度重视并希望进一步深化同日本在各领域的合作，建议日本总务省继续推动越日关系发展，通过促进高层及各级别代表团互访，不断夯实政治互信；并请林芳正转达对日本首相高市早苗于2026年内早日访问越南的邀请。

范明政表示，越南今后将以实现两位数增长为目标，推动经济社会快速、可持续发展，把科技、创新和数字化转型作为客观要求、战略选择和首要优先方向，集中推进国家数字化转型，建设现代化数字基础设施，大力发展人工智能和大数据等领域。

本着两国合作“不设上限”的精神，范明政建议日本总务省继续同越南有关部委和机构密切协作，在规划管理、科技和数字基础设施建设、技术转移以及高素质人力资源培养等方面为越方提供支持，涵盖管理人员、专家、科学家及生产经营领域人才。

他同时指出，双方应加强治理经验交流，提升治理能力，确保信息安全和网络安全，完善相关政策框架；推动高科技农业合作；为日本企业在越南加大研发投入创造更加有利条件；进一步深化两国地方间合作。

范明政还建议双方签署相关文件，推动具体合作项目落地实施，以重智慧、抓效率、抢机遇、果断决策的精神推进合作，并希望日本驻越南大使继续支持落实双方已达成的合作协议和承诺。他同时希望日方为约60万名在日本学习、工作和生活的越南人创造更加便利的条件。

林芳正表示完全赞同范明政的有关意见；赞赏越南政府在推进数字化转型、特别是在数据库建设方面发挥的管理作用和采取的有力举措，相信越南将继续实现强劲发展，顺利实现建设富强、繁荣国家的目标。

他强调，越日合作不设上限，日本是在新时代背景下越南不可替代的重要伙伴，并表示将按照范明政提出的方向，积极推动双方在相关领域的合作。林芳正还指出，日本希望继续同包括越南在内的东盟国家在数字化转型、人工智能安全与治理等领域加强合作，对越日两国在数字化转型和信息技术领域合作不断深化充满信心。（完）