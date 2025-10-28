范明政总理会见文莱、马来西亚、东帝汶领导人

据越通社特派记者报道，出席在马来西亚吉隆坡举行的第47届东盟峰会及系列相关会议期间，越南政府总理范明政于10月28日会见了文莱苏丹哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚、马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣、东帝汶总理夏纳纳·古斯芒。



在会见文莱苏丹哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚时，范明政强调，两国经济互补性强，建议文莱继续为越南企业在所有互利领域开展经营合作创造便利条件；为更多越南渔船和渔民在文莱海域捕捞水海产品颁发许可证；同时支持越南利用越南丰富多样的原料优势，进行清真食品认证和生产。



借此机会，两国领导人一致同意继续有效落实2023-2027年阶段越文全面伙伴关系行动计划，加强各级别接触与交流，促进民间交往，为未来双边关系发展注入动力并深化关系。



*在会见马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣时，两国领导人高度评价两国各部委、行业在紧急开展各合作领域所作出的努力，为推动越马略伙伴关系日益走向深入和务实作出贡献，并确定经济合作仍是未来两国关系的重要支柱。

安瓦尔·易卜拉欣对范明政提出的关于双方早日签署清真产业发展合作文件的建议表示支持，并确认马来西亚愿协助越南举办农产品推广活动，以提高其在马来西亚市场的知名度。



范明政建议两国在有效落实2023年12月签署的双边防务合作谅解备忘录的基础上，继续配合推动防务关系；希望双方早日签署安全、教育、航空等领域的合作协议；推动扩大在数字经济、绿色经济、科学技术、改革创新、智慧农业、电子政务、网络安全、人工智能人力资源培训等领域的合作。



安瓦尔·易卜拉欣同意两国建立海上磋商和管理机制，与东盟各国配合开展切实的海洋与渔业合作，欢迎越南在防范打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞方面所作出的努力，同意密切配合，致力于解除欧盟的"黄牌"警告。



*在与东帝汶总理夏纳纳·古斯芒交谈时，范明政祝贺东帝汶正式成为东盟第11个成员国，并强调，越南将继续同行，愿为东帝汶提供支持和分享经验，以便东帝汶有效参与并为东盟共同体作出积极贡献。

在就国际和地区问题交换意见时，双方同意继续在多边论坛上密切协调和相互支持。范明政强调，越南承诺继续支持东帝汶有效参与东盟各项活动；希望东帝汶作为1982年《联合国海洋法公约》缔约国和东盟第11个成员国，继续支持东盟在东海问题上的共同立场，并共同努力达成一项真正有效、务实、符合国际法尤其是1982年《联合国海洋法公约》的"东海行为准则"，为建设东海成为和平、稳定、合作与发展的海域作出贡献。（完）