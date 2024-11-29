范明政总理会见德国黑森州州长鲍里斯·莱茵

范明政欢迎鲍里斯·莱茵恰逢越德战略伙伴关系和越南与黑森州之间的关系在所有领域上发展良好的时期之际访问越南，并相信，此访将为越南与黑森州关系注入新动力。



范明政强调，越南重视发展与德国的战略伙伴关系，特别是优先与黑森州以及在经济、金融、科技、工业等领域具有众多优势的地方开展合作。



双方高兴地看到，在两国良好合作的总体背景下，越黑关系取得积极进展。特别是在经济领域，近年来越南与黑森州的双边贸易额已达10亿欧元左右，占越南与德国贸易总额的10%。

为推动两国多方面合作，范明政建议，黑森州动员法国议会早日批准《欧盟—越南投资保护协定》，继续支持和激励当地企业赴越南投资兴业；继续支持越德大学发展。

范明政同时建议，黑森州和德国向越南分享关于可持续发展、应对气候变化、清洁能源、可再生能源等项目的经验，以实现减少碳排放的目标；支持越南获取资金、管理经验和人力资源培训，以实施公平能源转型伙伴关系（JETP）框架。

与此同时，继续接纳越南工人，特别是技术工人；继续为旅居黑森州越南人生活、工作、融入当地社会创造便利条件。



鲍里斯·莱茵强调，黑森州将继续支持越德大学发展壮大，鼓励加强两国培训和研究机构在高科技、金融银行、半导体产业、人工智能等领域的联系；维持向越南学生和研究生提供奖学金。



鲍里斯·莱茵建议，双方充分利用德国近期通过的《移民劳工法》的有利条件，扩大越南向黑森州供应人力资源，为越南工人赴德国工作创造条件，补充该州人力资源短缺。



范明政建议黑森州政府分享经验并支持越南实施应对气候变化、可持续发展、可再生能源、资金、管理经验以及人力资源培训等项目，以实施越南与国际合作伙伴集团之间《建立公正能源转型伙伴关系（JETP）》。

2025年双方将纪念建交50周年，双方一致同意配合举行各项文化体育交流活动，切实庆祝该事件，推动越南与黑森人民之间的互相了解。

鲍里斯·莱茵高度评价旅居该州越南人为黑森文化的繁荣和文化多样化做出的积极贡献，强调该州政府将继续为越侨社群生活、工作、保护民族文化和发挥越南与黑森之间桥梁纽带作用创造便利条件。



范明政高度评价鲍里斯·莱茵个人对越南给予的感情，承诺与该州和鲍里斯·莱茵保持良好合作，尽管在任何工作岗位赏将为推动双方合作做出贡献。（完）