范明政总理会见在捷克和欧洲领先越南企业领导

越南企业代表对越南取得突破性发展表示自豪，并建议，越南政府应进一步简化投资审批程序，营造便利投资环境；同时采取有效措施，连接国内和海外越南企业，实现共同发展；另外，多措并举，调集海外越南人资源，投资发展国家。

范明政总理祝贺旅居捷克乃至欧洲越南商人所取得的成就，并对各家企业在连接欧洲地区的企业和企业家，支持越南人社群经商，以及举行许多连接国内外企业的活动予以表扬。

范明政强调，越南党和国家始终关心、支持并为企业发展创造最佳条件，并希望在捷克和欧洲的越南企业继续按照当地法律进行投资和经营；是国内人民和企业到欧洲经商、发展经济，同时回国投资生产经营的桥梁和纽带；将越南的实力和发展战略与东道国结合起来；进行经验分享和技术转让；为党和国家继续完善制度、制定国家发展战略建言献策；连接国内外生产链和供应链。

范明政补充说，越南已经确定并正在推动以科学、技术和创新为基础的国家发展；推动体制、基础设施、人力资源三大战略突破；优先发展高新技术产业；打造强大的品牌；促进旅游业推广和发展文化产业等。

范明政认为，政策制定与执行之间仍然存在差距，因此，有关部委行业应借鉴各家企业的意见，并依据权限进行处理。他相信，今后，在捷克乃至欧洲的越南企业和全世界越南企业将携手并进，团结一致，为越南经济发展目标做出直接和间接的积极贡献。（完）