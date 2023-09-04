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范明政总理会见国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃
范明政感谢国际货币基金组织和总裁本人在咨询和政策规划方面积极支持越南，帮助稳定宏观经济和财政货币，恢复经济增长；强调愿与国际货币基金组织一道实施议程，重点关注宏观经济稳定、支持弱势国家和促进增长三大支柱。
为了克服当前的困难和挑战，范明政和克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃一致认为需要在政治和经济上采取全面措施，确保和平与稳定的环境；强调加强国际团结、弘扬多边主义、持续推动国际一体化的重要性；一致认为各国需要携手寻找增长新动能，包括绿色增长、循环经济、共享经济；调动资源扩大生产经营、扩大就业、促进创新创业，不将经济和科技问题政治化；加强自由贸易协定的签署和谈判，消除贸易壁垒，促进货物全球流通；以和平合作的方式处理分歧；通过公私合作促进发展资源调集等。
范明政强调，在全球经济局势复杂多变且存在许多风险的背景下，越南继续采取上述措施，以实现保持宏观经济稳定、控制通胀、保持增长态势、确保经济各平衡、控制公共债务等目标；落实灵活有效的货币政策以及重点财政政策；促进国内外投资。越南还积极协调与配合，呼吁包括东盟在内的主要经济中心携手实施上述措施。
克里斯塔利娜• 格奥尔基耶娃希望越南乃至东盟将发挥其在经济互联互通的作用，在促进全球合作方面发出更强的声音。
范明政强调，越南愿意与国际货币基金组织配合实施促进经济复苏的措施，同时希望该组织为越南政策咨询和制定以及技术援助领域提供帮助，让越南达到既定的发展目标。
值此机会，范明政邀请克里斯塔利娜• 格奥尔基耶娃对越南进行访问，克里斯塔利娜• 格奥尔基耶娃高兴地接受了邀请。（完）