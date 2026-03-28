范明政总理会见国际货币基金组织代表团

3月27日下午，越南政府总理范明政在政府驻地会见了以马丁·索默（Martin Sommer）为团长，对越南进行工作访问的国际货币基金组织（IMF）代表团。



范明政对IMF在第四条磋商框架以及本次在越南开展的中期评估活动中所展现的合作、坦诚专业对话精神予以认可。



范明政向IMF代表团介绍了越南未来的发展情况和方向，其中越南正努力在未来几年实现两位数增长目标，以实现两个百年战略目标，即到2030年成为中等偏高收入的发展中国家，到2045年成为高收入的发达国家。



范明政表示，在下一阶段，越南的增长目标不仅基于需求刺激，更要建立在可持续的基础上，包括完善体制、科技与创新、数字化转型、绿色转型、劳动生产率和竞争力等要素。越南推动快速但要实现可持续的增长，重要的是人民要能享受这一过程的成果。



越南政府总理范明政在政府驻地会见国际货币基金组织代表团团长以马丁·索默。图自越通社

政府总理表示，第四条磋商代表团的评估和建议提供了重要的参考依据，有助于支持越南主动、灵活地规划和执行货币、财政政策，从而保持宏观经济稳定并促进增长。



在当前形势下，马丁·索默建议越南保障宏观经济稳定、控制通胀、保障金融安全、能源安全、控制公共债务、政府债务、外债；执行财政、货币政策；促进用于国家发展的资源多元化；疏通经济发展瓶颈；简化行政程序等，以此助力越南经济更好地抵御外部冲击。



马丁·索默对越南与IMF之间非常务实的合作与协调感到高兴，并强调，越南是最高效利用IMF支持的国家之一，特别是在利用政策建议方面，为越南经济社会快速、可持续发展做出了贡献。



范明政重申，越南政府各机构愿按规定进行深入交流、分享信息，与IMF共同制定符合越南实际和发展目标的评估与建议，为地区和世界的和平、合作与发展作出贡献。（完）