范明政总理会见加拿大国际发展国务秘书兰迪普·萨莱

范明政指出，在政治互信、共同利益和相近价值观的基础上，越加全面伙伴关系在各个领域均呈现积极发展态势。近年来，两国领导人在多边国际场合保持频密沟通，其中范明政与加拿大总理马克·卡尼于2025年在第47届东盟峰会和南非二十国集团（G20）峰会上举行了两次会晤。



截至2025年9月，越加双边贸易金额达63.5亿美元，越南是加拿大在东盟和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）框架内的主要贸易伙伴之一。双方在国防安全、教育、人文交流等各个领域及地方间合作关系也不断深化。

特别是，越南政府高度评价加拿大近期在越南开展的政府开发援助（ODA）项目已取得了切实成效，为落实2021—2025年阶段越南经济社会发展计划和2021—2030年国家发展战略作出了重要贡献。



范明政总理（右）与加拿大国际发展国务秘书兰迪普·萨莱。图自越通社

范明政指出，越南希望进一步深化与加拿大的全面伙伴关系。本着此精神，范明政建议双方加强各级代表团互访；尽早将双边关系提升至新的高度；持续推动经贸合作关系向深度和广度拓展，特别是加强两国企业对接，使经贸与投资合作成为双边关系的主要支柱。



范明政建议双方激发科技与创新、应对气候变化、绿色能源转型、可再生能源、基础设施建设、物流、文化交流和民间交流等领域合作新动能。



范明政建议加拿大支持越南开展人力资源培训，研究承认越南人社群为加拿大的少数族裔，同时对越南公民实施更加开放的签证政策。



另一方面，范明政建议双方继续在多边国际会议场合上相互支持，密切配合，同时强调，越南愿为加拿大强化与东盟及东盟主导的地区机制之间合作关系牵线搭桥；希望加拿大支持越南参与相关合作活动，继续支持东盟就促进自由贸易、以和平方式解决争端、遵守国际法原则的立场。



兰迪普·萨莱透露，加拿大正实施“印太战略”，着眼于双方共同利益，其中高度重视东盟的核心作用以及双方共同参与的地区多边机制。



兰迪普·萨莱指出，加拿大愿与越南在应对气候变化、基础设施建设、能源转型、矿产开发与加工等领域上开展务实合作，此外有意出资在越南生产产品并对其他国家出口等。（完）