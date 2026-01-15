范明政总理会见全球领先半导体集团领导人

会见中，范明政表示，越南政府高度重视ASML对越南给予的关注，这充分体现了世界领先科技集团对越南合作潜力和投资环境的信心，有助于推动越南与荷兰良好关系尤其是在科技、创新、数字化转型等领域的合作不断向纵深、务实、高效方向发展。



范明政透露，越南正迈入具有战略意义的转型发展阶段，以科学技术、创新和数字化转型为支撑，力争自2026年起实现两位数增长，并于2045年成为发达国家。



越南正在持续完善与发展科学技术、创新和数字化转型相关的体制机制和政策；加快发展包括技术和电信在内的基础设施体系，推动其实现同步化、现代化，满足半导体产业最为严格的标准，为企业开展经营活动创造最优条件；同时正大力推进数字化人才培养，满足半导体领域的人力资源需求。



特别是，越南已逐步形成半导体产业生态体系，汇聚了三星、英特尔、英伟达、VDL-ETG、Tecnotion、Coherent 等多家世界领先企业，以及具备合作潜力的越南科技企业，如越电集团（Viettel）、FPT、VSAP 实验室等。



政府总理建议 ASML 加快在越南设立半导体培训、研究与开发中心；支持并对接符合条件的越南企业更深度参与 ASML 全球供应链，以实现供应来源多元化，增强 ASML 在亚洲地区供应链的稳定性。



越南政府总理范明政会见荷兰阿斯麦（ASML）集团副总裁爱德华·斯蒂普豪特。图自越通社

与此同时，他建议 ASML 在越南设立代表处，加强直接对接与合作，支持越南企业发展数字基础设施以及半导体的生产、研发、测试和技术服务；并在技术标准和管理经验等方面提供咨询与转移，逐步推动越南形成本土化生产能力。



范明政建议ASML在越南开展有关半导体领域的人力资源培训、专家交流、实习项目和奖学金支持等活动，并强调，越南政府承诺与包括ASML在内的外国企业相伴同行，并创造一切有利条件，保障其在越南成功开展长期投资经营活动。



爱德华·斯蒂普豪特高度评价越南以科学技术、创新和数字化转型以及半导体产业为基础的发展战略，并强调，ASML愿意成为越南半导体产业的一部分。



他透露，ASML正研究在越南扩大供应链布局；建设培训与研发中心；并考虑在越南设立官方代表机构以及向潜在客户提供设备，从而共同推动越南半导体产业生态系统的发展。（完）