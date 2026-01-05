范明政总理会见俄罗斯俄罗斯系统金融股份公司董事长

范明政在会见中强调，越南始终重视并希望发展与俄罗斯的传统友好关系。他高度评价AFK Sistema公司发展迅速，并与越南大型集团和企业开展合作，为深化越俄全面战略伙伴关系做出切实贡献。



会见现场。图自越通社

范明政建议该公司与越南企业进行更紧密、更有效的合作，以落实高层领导人的协议，并强调了俄罗斯具有优势且越南需求较大的合作领域，包括建设和连接数据库、信息技术、数字化转型、网络安全、银行、制药、和平目的的核能、电信、在越南发展加密资产市场，同时促进地下空间开发、宇宙空间等项目以及开展旅游合作等。



范明政介绍越南发展方向时表示，越南正准备实施国家一站式投资机制，以支持该公司在越南开展合作、促进贸易和投资活动。同时，建议AFK Sistema及其成员公司加强治理方面的信息与经验分享，为越方人力资源和技术转让培训提供支持。



值此机会，范明政建议俄罗斯驻越南大使馆与两国相关部委、行业和机构紧密配合与协助，抓紧在1月15日前完成关于宁顺1号核电站建设合作协议的谈判。



叶夫图申科夫高度评价双方合作潜力并承诺将努力推动在范明政总理所指示的领域与越南开展合作。他同时强调，越南始终是俄罗斯企业可靠的伙伴，AFK Sistema希望提高本土化比例，愿意为越南在人力资源培训和技术转让方面提供支持。（完）