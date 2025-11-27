范明政总理会见中国广西壮族自治区主席韦韬

范明政总理对韦韬同志访问越南表示欢迎，认为韦韬在担任广西壮族自治区主席职务后的首次出访，以及广西多位主要领导同志的多次访越，充分体现了广西对发展对越关系的高度重视。



韦韬对越南经济社会发展取得的巨大成就表示祝贺，并相信越南党、政府将领导人民有效开展洪涝灾害灾后恢复重建工作。他强调，广西极度重视并将发展与越南各部委、地方友好合作关系置于最优先地位，决心有效落实两国高层共识，为两党两国关系发展作出切实贡献。



在亲切友好的会见气氛中，双方高兴地看到越中全面战略合作伙伴关系的积极发展势头。其中，越南各部委、地方与广西的交流合作取得了诸多突出亮点和显著成果，其中包括友好交流持续加强；人工智能合作成为新亮点；交通基础设施互联互通，尤其是铁路建设加快推进；通关便利化、口岸合作、跨境产业合作试点取得新进展等。



范明政表示，广西这片土地与越南革命历史渊源深厚，是胡志明主席和越南许多老一辈领导人革命活动的纪念地。他强调，广西始终具有十分重要的地位和作用，在促进两国交流合作中始终走在前列，广西与越南各部委、地方的合作潜力依然十分巨大。

双方会见现场。图自越通社

关于未来合作，范明政希望双方加强地方交流合作与民间往来，进一步提升广西与越南各部委、地方、企业合作机制的有效性。双方需加快越南与广西的交通基础设施互联互通，重点是谅山-河内和芒街-下龙-海防两条标准轨铁路线；在友谊-友谊关国际口岸及其他符合条件的口岸试点建设智慧口岸模型；尽早确定跨境经济合作区模式并开展试点；提升通关效率，为货物，特别是越南农、林、水产品输华和转口至第三国创造便利。



范明政还建议双方进一步加强绿色经济、清洁能源、科学技术、创新与数字化转型，特别是人工智能应用领域的合作；合作建设一些具有双边关系象征意义的大型工程。双方需妥善管理陆地边界，积极沟通，妥善解决突发问题，共同建设和平、稳定、友好、合作与发展的越中陆地边界。



韦韬对范明政的亲切接待和深刻指导意见表示诚挚感谢，并强调广西与越南各部委、地方的合作潜力巨大。他期望双方加快交通基础设施互联互通；推进货物通关便利化、智慧口岸建设和跨境贸易发展；重点推动人工智能领域合作，加强科技人才培养合作。双方应提升边界管理成效，合作打击跨境犯罪；加强人文交流，为推动中越全面战略合作伙伴关系深入发展、为两国地方和人民带来切实利益作出贡献。（完）