范明政总理会见中国天虹集团主席

1月30日，越南政府总理范明政在政府驻地会见了中国天虹集团有限公司总裁洪天祝。



范明政祝贺天虹集团近年来在越南投资富有成效，同时表示，越中关系正良好发展，是天虹在越合作投资的非常有利的环境；期望天虹扩大在越南的原材料辅料生产投资；在越南组织具有国际水平的时装秀；继续扩大海河工业区。特别是天虹集团对越南进行深度投资，尤其是大力推进科学技术应用、革新创新、数字化转型、绿色生产、智能管理，更多地运用科技知识和智慧，而非仅仅是劳动力、原材料、土地，从而优化集团运营。



天虹集团总裁洪天祝感谢范明政总理拨冗会见，以及越南政府、政府总理过去期间对天虹在越合作投资活动给予的关心和指导。借此，天虹已在越南投资近20亿美元，促进了广宁省和同奈省的发展，并吸引了34家中国企业投资30亿美元，创造了1.6万个就业岗位；将海河工业区（广宁省）的纺织生产生态系统建设成为世界生产链中的重要环节。

会见现场。图自越通社

洪天祝高度赞同范明政总理的意见，他表示，天虹集团关注并希望在广宁跨境工业区扩大投资，发展能源，投资数据中心、数字技术、人工智能（AI），发展铝工业等。近期，天虹将邀请专家和导演前往与广宁省合作，研究在下龙市组织活动，为促进广宁旅游业发展作出贡献。



范明政总理认为，天虹的发展战略必须与越南的发展战略相契合，才能产生共鸣并取得成效。范明政欢迎天虹将投资规模扩展至其他领域，特别是数据中心、清洁能源等。近期，天虹需要发挥已取得的成果，使纺织业参与全球价值链；支持越南企业，特别是广宁省和同奈省的企业参与这一价值链。其中，集团应重点投资纺织业的原材料辅料生产，以服务于出口商品生产，帮助越南实现纺织业本地化。



范明政表示，广宁省乃至越南具有许多符合天虹合作投资需求的潜力，相关各方正在推动跨境经济区投资，研究增设口岸，投资建设更多桥梁、道路，升级连接中国的铁路线。范明政相信，天虹集团将在越南取得一年比一年更大的成功，有助于推动和落实两国高层领导人之间的承诺，为了各自国家的发展，为了两国人民的幸福安康，培育和巩固日益发展的越中关系。（完）