范明政总理会见中国国务院总理李克强

范明政会见中国国务院总理李克强时，双方高兴看到越中两党、两国关系近年来不断取得积极的进展，一致同意推动越共中央总书记阮富仲对中国进行正式访问期间双方所签署的越中联合声明落地见效。



范明政建议双方促进贸易平衡发展，希望中方为越南农产品进军该国市场创造有利条件。



李克强强调中方将与越方密切协调合作，解决存在问题，同时建议双方继续加强合作，维持供应链和生产量，充分发挥各自优势，共同开拓国际市场。



此外，中方愿意为越南留学生返校、恢复更多商业航班创造便利条件。



两位总理重申了东海和平稳定的重要性，一致同意合作处理分歧，继续发挥海域划界谈判和合作机制；充分、有效落实《东海各方行为宣言》（DOC），力争制定实质性、有效，符合包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法的“东海行为准则”（COC），为东海和地区和平、稳定与可持续发展做出贡献。（完）