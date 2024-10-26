范明政总理会见中共中央军委副主席张又侠

10月26日上午，越南政府总理范明政在政府总部会见了正在越南进行工作访问的中共中央军委副主席张又侠上将。

范明政欢迎张又侠率团访问越南，旨在实现和为建设具有战略意义的越中命运共同体做出贡献；表示相信在以习近平同志为核心的中国共产党的英明领导下，中国将取得更大的成就。范明政强调，发展对华关系是越南的客观要求、战略选择和第一优先。

张又侠对能亲眼看到越南人民安居乐业、社会和谐发展、经济活跃发展感到高兴；相信在越南共产党的领导下，越南革新和社会主义建设事业将取得更多成就。

张又侠认为，在当前的背景下，两国应继续进一步密切特殊友好关系，中央军委代表团此次访问越南的目的是推动两国国防、安全合作，推动两国军队的合作和交流日益走深走实。

张又侠表示，他与越南国防部长范文江之间的会谈取得成功，达成许多重要共识和具体协议，符合两党、两国最高领导人所签署的文件和达成的共识，中国军队愿同越南军队合作。

关于东海问题上，张又侠认为，双方应遵守两党高层领导达成一致的方向，管控分歧，妥当处理各问题。

范明政向张又侠介绍了越南对外政策和国防政策；表示越南尊重差异，求同存异，着眼未来，实施两国高层领导达成的共识，建议两国军队继续推动“更实质性的国防、安全合作”。

范明政建议双方用好三加三（外交、国防、公安）对话机制，旨在加强互相信任和密切关系，为推动越中在政治、对外、国防和安全等领域的合作做出贡献。

与此同时，推动国防、安全合作，尤其是高技术转让、人力资源培训，信息和研究结果交换，继续配合管理好陆地上和画上边界。

关于海上问题，范明政建议双方严格落实高层共识，妥当处理各问题，管控好海上局势，全面落实《东海各方行为宣言》（DOC），尽早结束“东海行为准则”谈判。（完）