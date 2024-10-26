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范明政总理会见中共中央军委副主席张又侠
范明政欢迎张又侠率团访问越南，旨在实现和为建设具有战略意义的越中命运共同体做出贡献；表示相信在以习近平同志为核心的中国共产党的英明领导下，中国将取得更大的成就。范明政强调，发展对华关系是越南的客观要求、战略选择和第一优先。
张又侠对能亲眼看到越南人民安居乐业、社会和谐发展、经济活跃发展感到高兴；相信在越南共产党的领导下，越南革新和社会主义建设事业将取得更多成就。
张又侠认为，在当前的背景下，两国应继续进一步密切特殊友好关系，中央军委代表团此次访问越南的目的是推动两国国防、安全合作，推动两国军队的合作和交流日益走深走实。
张又侠表示，他与越南国防部长范文江之间的会谈取得成功，达成许多重要共识和具体协议，符合两党、两国最高领导人所签署的文件和达成的共识，中国军队愿同越南军队合作。
关于东海问题上，张又侠认为，双方应遵守两党高层领导达成一致的方向，管控分歧，妥当处理各问题。
范明政向张又侠介绍了越南对外政策和国防政策；表示越南尊重差异，求同存异，着眼未来，实施两国高层领导达成的共识，建议两国军队继续推动“更实质性的国防、安全合作”。
范明政建议双方用好三加三（外交、国防、公安）对话机制，旨在加强互相信任和密切关系，为推动越中在政治、对外、国防和安全等领域的合作做出贡献。
与此同时，推动国防、安全合作，尤其是高技术转让、人力资源培训，信息和研究结果交换，继续配合管理好陆地上和画上边界。
关于海上问题，范明政建议双方严格落实高层共识，妥当处理各问题，管控好海上局势，全面落实《东海各方行为宣言》（DOC），尽早结束“东海行为准则”谈判。（完）