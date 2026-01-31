范明政总理主持民营经济发展指导委员会第四次会议

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

范明政在会上表示，越共十四大已成功召开，并提出了许多新观点，其中包括多项关于发展民营经济的重要内容，为今后推动民营经济发展奠定了重要的政治基础。



他指出，本次会议目的在于评估第68-NQ/TW号决议和国会、政府关于发展民营经济各项决议落实情况，同时提出今后促进民营经济发展的任务和解决方案。



范明政表示，2025年越南经济取得显著成就，特别是国内生产总值（GDP）达到5240亿美元，人均GDP达到5026美元，完成或超额完成越共十三大既定目标，为未来经济发展奠定了坚实基础。



范明政要求指导委员会成员以及与会代表深入分析第68号决议的实施成效，认真研究存在的困难和障碍，尤其是在体制机制、行政手续、基础设施建设等方面的问题，按照““制度通畅、基础设施通达、治理智慧”的方向进行管理。



同时，审议需要调整的问题以及符合新形势的任务和措施，着力推进“绿色化、数字化、资源优化、利益和谐”方针；研究对货币政策、财政政策作出必要调整，为鼓励民营经济发展创造更加有利的条件。



据指委会的评估，中央政治局发布第68-NQ/TW号决议8个月以来已取得初步成果，进入或重新进入市场的企业和个体工商户数量大幅增加，证券市场走势向好，进出口活动见有起色，民营经济为国家财政收入的贡献持续提升。



自2025年5月起，全国平均每月新成立企业约1.8万家，复产企业超过8300家；截至2025年底，全国在营企业数量超过100万家。2025年底VN-Index接近1785点，日均每场交易成交额约295万亿越盾（折合人民币91亿元）；市场总市值近1000万亿越盾（折合人民币3万亿元），约占2025年GDP的70%。2025年进出口总额达到9300亿美元，使越南跻身全球进出口规模最大的25个经济体之列。

值得关注的是，2025年非国有经济部门财政收入预计超过497万亿越盾（折合人民币1343亿元），达到预算目标的134%，同比增长127%。个体和家庭经营主体税收收入同比增长36%以上，为2021~2025年阶段内的最高增幅。