范明政总理主持政府2026年1月份例行会议

越南政府总理范明政4日下午主持召开了政府2026年1月份例行会议。会议主会场设在政府驻地，并与全国各地方进行视频连线。



范明政在会上发言时指出，2026年1月，世界形势错综复杂、变幻莫测、难以预测。在国内，越南共产党第十四次全国代表大会已取得圆满成功，确定了新发展阶段的观点、目标和突破性任务，特别是十四大决议实施行动计划，营造了全国人民群情振奋满豪情、跨步迈入新时代的氛围。



今年1月份，越南经济社会继续保持积极发展态势，在多个领域上硕果累累。宏观经济基本保持稳定，通货膨胀得到控制，增长速度不断加快，经济运行保持在合理区间。文化和社会领域受到重视，人民生活持续改善，统筹做好春节期间各项工作，确保人民群众度过欢乐平安祥和的节日，确保不让任何人被排除在节日的温暖之外。政治社会保持稳定，国防安全得到巩固和加强，外交工作持续推进等。



范明政总理在会上发言。图自越通社

范明政强调，在取得上述基本成果的同时，越南仍存在一些限制和不足，并继续面临诸多困难与挑战。因此，范明政要求与会代表在会议上深入分析、讨论和评估2026年1月份经济社会形势，以及下一阶段的重点指导意见，力争自首月、首季度起实现两位数增长目标，为 2026年及后续几年持续实现两位数增长、国家“两个百年”战略目标，细化实化十四大决议注入动能。特别是，审议政府实施十四大决议行动计划，以立即组织实施。



与此同时，多措并举为人民欢度春节提供坚实保障，织密社会保障网，维护社会治安秩序，制定相应的调控预案，及时应对来自世界市场的不利冲击，保持宏观经济稳定运行，控制好通货膨胀并保持经济运行在合理区间等。



根据会议议程，政府将在本次会议上评估2026年1月经济社会形势，公共投资资金的分配与拨付情况，三项国家目标计划的实施情况，政府和政府总理的指导工作， 2026年1月各项既定任务的落实成效；明确2月份及今后一段时间需要重点指导的若干任务等。



