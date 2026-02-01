范明政总理主持召开落实中央政治局关于发展国有经济的第79号决议国家指导委员会第一次会议

2月1日，越南政府总理、部署落实中央政治局关于发展国有经济的第79-NQ/TW号决议国家指导委员会主任范明政主持召开指导委员会第一次会议。



范明政在致会议开幕词时表示，2025年，政府提请中央政治局审议并颁布了9项涉及国家重大问题的专题决议，并刚刚提请中央政治局审议关于外资经济的决议草案。这些决议与十四大决议都是越南落实2045年愿景、百年愿景以及实现两个百年奋斗目标的重要基础。



范明政指出，2026年1月6日，中央政治局颁布了关于发展国有经济的第79-NQ/TW号决议。为将决议尽快有效落到实处，政府总理成立了落实决议的国家指导委员会。



在此次会议上，范明政要求指导委员会集中讨论并对以下文件提出意见： 关于落实第79-NQ/TW号决议的政府行动计划决议草案，国会关于发展国有经济若干特殊机制政策的决议草案以及指导委员会工作规程草案。



范明政强调，指导委员会成员在讨论中需确保文件遵循党的观点、主张、路线和政策，以便进行制度化，特别是要破除堵点、难点，有效利用国家资源，使国有经济运营效益取得明显改善。

路线已定，落实要快，一抓到底，以成效为衡量标准，秉持十四大的行动精神。 政府总理范明政

据指导委员会介绍，第79-NQ/TW号决议是在全国各行各业不懈努力推动改革创新的背景下颁布的。决议确定了到2030年的具体目标：50家国有企业进入东南亚500强；1至3家企业进入世界500强；全部企业在数字平台上实现现代化治理；全部国有经济集团、总公司采用经合组织（OECD）治理原则。对于国有金融机构，至少3家国有商业银行在总资产方面进入亚洲银行100强；4家国有商业银行在技术、治理能力方面处于领先地位等。



为发展国有经济，决议确定了总体解决方案，包括革新领导与指导思维；完善具有高度统一性、透明性的法律体系；明确区分所有权职能、经济管理职能、履行政治任务和非营利性任务的职能与经营职能；推进行政体制改革，强化分级分权管理，提高自主性与责任担当；实施社会经济核算制；营造便利、公平、透明的环境；建立保护敢作敢当的干部的机制；改革检查、监察、审计活动等。（完）