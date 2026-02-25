范明政总理主持召开科技、创新、数字化转型指导委员会会议

2月25日下午，越南政府总理，国家科技、创新与数字化转型暨第06号方案指导委员会（指导委员会）主任范明政主持召开指导委员会2026年第一次会议。



会议在政府驻地现场举行，并与全国34个省市线上连线。出席会议的有政府各位副总理；各位部长、部级机关和政府直属机关首长；中央各部委、机关领导；各省市领导；企业、银行、高校领导。



范明政致开幕词时强调，工作方式必须更加务实，以目标为导向，以产品为衡量标准；从任务思维转向结果思维，从"做得多"转向"做得对、做得准"，做到位、做到底；从有活动转向有具体、可量化、可衡量、有KPI考核的产品。



范明政认为，我们正处于按照党的十四大决议精神发展科技的重要起步阶段。特别是，为实现经济两位数增长、推动快速可持续发展，必须以科技、创新为基础，依靠数字经济、绿色经济、循环经济、人工智能、数据、半导体、数字基础设施和数据中心等新支柱。

范明政表示，2025年，中央政治局第57号决议从中央到基层得到坚决、同步、有效落实；得到人民和企业的支持，并取得了多项突出成果。然而，仍存在不少问题，如“完成任务”与“实质成效”之间的差距；一些地方组织落实尚存困惑；许多关于人力资源、数字基础设施、数据和网络安全的堵点尚未及时消除。



为使会议真正在组织落实中产生明显转变，范明政建议与会代表集中讨论明确一些问题，首先是学习贯彻和具体化党的十四大关于突破发展科技、创新和国家数字化转型决议，明确需要关注的内容。



同时，与会代表评估科技、创新和国家数字化转型是否真正成为增长动力；提出突破性措施，大力推动数据经济、人工智能、数字基础设施、数字人力资源发展。



范明政要求会议提出并确定2026年全年重点任务和措施，明确国家科技、创新、数字化转型的突破点，以助力完成两位数增长目标及其他各项指标和任务。



范明政要求评估上次会议提出的逾期任务，明确具体责任方；部分部委需要在数据建设和数据连接方面加倍努力；部分地方在设备基础设施方面仍薄弱；需要克服乡级困难，剩余的信号、电力盲区。



越通社将继续更新关于本次会议的相关信息。（完）