

范明政表示，体制建设和完善是三大战略突破中的“突破之突破”，既是发展的目标，也是发展的动力和资源。



2025年，体制建设工作得到有力推进，取得了许多重要成果，立法工作量创历史新高，立法思维发生了根本性变化。



2025年，政府提交国会通过了99项法律、决议，仅第十五届国会第十次会议就通过了55项法律、决议，其中包括多项为落实中央政治局战略决议而颁布的、具有突破性的特殊机制和政策。此外，政府还颁布了374项法令。



范明政表示，近期，党、国会和政府下定决心彻底消除法律障碍，从“瓶颈之瓶颈”转变为“突破之突破”，使其成为国家竞争优势，旨在疏通资源、为发展提供法律保障。



落实中央政治局第66-NQ/TW号决议，2025年，我们基本完成因法律规定造成的“瓶颈”疏通工作，完成率达98.3%，及时处理法律法规中的障碍和不足。

范明政总理主持召开法律障碍核查处理指导委员会第七次会议。图自越通社

同时，处理与两级地方政府模式调整相关的、并与分级分权相结合所产生的法律问题，大力简化行政审批流程，为发展提供有力支撑。



通过这些努力，越南实现了2025年经济增长8%以上的目标，同时保持宏观经济大局稳定，抑制通货膨胀，确保国民经济综合平衡，实现快速可持续发展，促进经济社会发展与环境保护相协调，保障国防安全等。



范明政要求，在本次会议上，指导委员会成员需集中讨论，对任期内已指出但尚未得到处理的各项内容、反映、建议的处理结果、路线图和方案，提出客观全面的评估意见。同时，审查评估指导委员会第六次会议结论落实情况，对指导委员会2026年活动计划提出意见。（完）